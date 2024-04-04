Конгрессвумен Спартц заявила, что не поддержит пакет с помощью Украины: в чем причина

Уроженка Украины, конгрессвумен Виктория Спартц заявила, что не будет голосовать за предложенный пакет помощи Киеву в размере $60 миллиардов. Политик говорит, что американские избиратели выступают против, а сама она больше "не может сосредотачиваться на Украине".

Позицию республиканки из Индианы, являющейся одной из самых ярких личностей в Палате представителей, проанализировало издание The Wall Street Journal. В целом же ожидается, что дополнительные средства для Украины в той или иной форме будут проголосованы в нижней палате Конгресса США этой весной.

Оппозицию Спартц к принятому Сенатом двухпартийному законопроекту (включает $60 млрд на помощь Украине, а также средства для Израиля и Тайваня) журналисты назвали ярким примером разногласий среди республиканцев в Конгрессе по поводу дальнейшей помощи Киеву на фоне общей оппозиции со стороны многих избирателей Республиканской партии.

В ряде интервью конгрессвумен заявила, что хочет от президента Джо Байдена "более четкой стратегии по участию США в войне" и более пристального контроля над тем, как тратится помощь. Она также выступает за то, чтобы любая помощь, которая направляется Киеву, предлагалась в виде кредита, и чтобы Белый дом уделял больше внимания "вопросам поближе к дому".

"Я понимаю важность этой битвы и последствия, если Россия победит, но я также не очень наивна. Если у нас не будет должного надзора, мы не достигнем наших целей", – сказала Спартц.

По ее словам, избиратели в пригороде Индианаполиса, где она проживает, выступают против помощи Украине по тем же причинам, что и в общенациональном масштабе, "отражая давление на действующих республиканцев".

Отметим, что Спартц была одной из первых, кто начал активно выступать в поддержку Украины. Но сегодня американский политик говорит, что она в значительной степени "отошла от того, чтобы сосредотачиваться на Украине".

Выступая против нынешнего предложения, республиканка подчеркнула, что может поддержать пакет, включающий деньги на вооружение, дополнительный надзор и более жесткие правила безопасности на границах США.

Чиновники Белого дома несколько раз проводили брифинги для Спартц, в частности, в декабре, где она и ее коллеги-республиканцы имели возможность спросить высших руководителей администрации о том, что их беспокоит. Они заявили, что поддержка Байденом помощи Украине имеет двухпартийное одобрение и что американские чиновники продолжают следить за наблюдением за оказанием помощи.

Демократы сначала надеялись, что Спартц сможет играть более активную роль в попытках укрепить поддержку республиканцев в этом вопросе.

"Было ощущение, что она будет одной из республиканцев, которые действительно готовы пойти на все, чтобы помочь Украине. К сожалению, мы не видели, чтобы она использовала свои личные знания о стране и ее политике для эффективного сплочения республиканцев", – сказала Сара Джейкобс (член Конгресса США, Калифорния), которая посетила Украину вместе со Спартц за несколько недель до полномасштабного вторжения России.

По словам аналитиков, влияние Спартц также ограничено отсутствием близких союзников в Конгрессе и ее "непредсказуемым поведением". Один коллега-республиканец сказал, что ее аргументы на конференциях партии бывает "настолько сложно понять, что люди часто выходят, когда она начинает говорить".

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале член Конгресса США от Республиканской партии в штате Иллинойс Виктория Спартц заявила, что не будет баллотироваться ни на один государственный пост в 2024 году. Также она рассматривает возможность покинуть американский законодательный орган, потому что политическая карьера занимает у нее слишком много времени.

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