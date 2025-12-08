Конгресс представил оборонный законопроект на 900 млрд долларов: какую сумму США выделят Украине в 2026 и 2027 годах

В воскресенье американские конгрессмены представили ежегодный законопроект об оборонной политике, который позволяет рекордные 901 миллиард долларов расходов на нацбезопасность в следующем году. Это гораздо больше, чем просил президент Дональд Трамп, а дополнительно предусматривает 400 миллионов долларов военной помощи Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters. Документ включает 4% повышение финансирования для рядовых военнослужащих, но исключает двухпартийные усилия по стимулированию строительства жилья, которые некоторые законодатели надеялись включить в окончательную версию.

Оборонный законопроект США

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что эта мера является компромиссом между версиями Закона о национальном оборонном обеспечении, принятыми ранее в этом году Сенатом и Палатой представителей, обе из которых контролируются республиканцами.

Отмечается, что в мае Дональд Трамп обратился к Конгрессу с просьбой предоставить бюджет на национальную оборону в размере 892,6 миллиарда долларов на 2026 финансовый год, что останется неизменным по сравнению с расходами на 2025 год. Это включает финансирование Минобороны, а также других агентств и программ, связанных с безопасностью и обороной.

Законопроект Палаты представителей установил расходы на этом уровне, но Сенат одобрил 925 миллиардов долларов. Нынешний документ сосредоточен на сокращении программ, которые критикует Трамп, в частности, инициативы по разнообразию, равенству и инклюзии, а также развертывание войск на юго-западной границе США для перехвата нелегальных иммигрантов и наркотиков.

Он также отменяет две резолюции, разрешающие применение военной силы в Ираке в 1991 и 2002 годах.

Напомним, ранее министр обороны США Пит Гегсет заявил, что американская армия изучает опыт Украины для применения в войнах будущего. В частности, военные аналитики исследуют использование автономных систем вооружения на полях российско-украинской войны.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация Дональда Трампа представила свою Стратегию национальной безопасности США. В документе говорится о том, что среди "основных интересов" Штатов – переговоры о скорейшем прекращении боевых действий в Украине и снижение риска конфронтации России с другими странами Европы.

