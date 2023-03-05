Россию уже в ближайшие месяцы ждет внутренний кровавый конфликт: Подоляк спрогнозировал последствия противостояния Пригожина и Генштаба РФ

Обстановка внутри Российской Федерации становится все более напряженной, наружу вылазят такие конфликты, как, например, противостояние частной военной компании "Вагнер" с минобороны и генштабом страны-агрессора. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк не исключает, что в ближайшие месяцы внутренний конфликт государства-оккупанта усугубится еще больше.

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Состояние РФ представитель ОП прокомментировал в эфире телеканала FREEДОМ. "Это не значит, что завтра буквально улицы будут "залиты кровью". Но то, что Россия, подойдет в ближайшие месяцы к внутреннему кровавому конфликту, внутреннему разбирательству – вот это несомненно", – заявил он.

По словам Подоляка, на противостояние внутри России указывает "нарастающее количество конфликтов, инцидентов, взрывов, неустановленных летающих объектов, брянских дивных историй" и прочего. Последние события показывают, что Кремль с трудом обеспечивает безопасность собственной страны.

"Все это говорит о том, что происходит десакрализация образа Путина", – считает Подоляк. Он отметил, что все больше россиян понимают, что "царь" не гарантирует им "бесконечное величие" и даже безопасность.

Советник руководителя ОП заявил, что в окружении Владимира Путина наблюдались множественные конфликты – такие как критика Пригожиным классического генералитета РФ. Они только нарастают, усугубляются, потому что кремлевский диктатор перестал быть для российских элит гарантом их неприкосновенности, уверен Подоляк.

Все инциденты с падающими "НЛО" в России говорят о том, что ПВО агрессора работает плохо. А бесконечное рытье окопов говорит о том, что панические настроения начинают доминировать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 3 марта Путин подписал указ о мерах в оборонно-промышленном комплексе РФ, которые будут применяться во время военного положения (хотя официально оно введено в России не было). Документ определяет наказание предприятиям, которые срывают гособоронзаказ.

– В 2023 году в РФ прогнозируется существенное сокращение доходов от нефти и газа, а также сокращение реального ВВП страны на 6,1%.

– Известно, что на фоне санкций Россия начиная с октября ежемесячно изымает из Фонда национального благосостояния 4-5 млрд долларов для пополнения своего бюджета.

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