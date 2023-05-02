Кондратюк призвала Кнессет Израиля объединиться с парламентами мира для освобождения украинских детей

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк призвала Кнессет Израиля помочь уволить украинских детей, незаконно депортированных Российской Федерацией с временно оккупированной территории Украины.

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"Израиль, как никто, знает болезненную и страшную цену геноцида и преступлений против детей по национальному признаку. Поэтому призвала Ифат Шаша-Битон и Кнессет Израиля активизировать и объединять свои усилия с другими парламентами мира и международным сообществом для осуждения преступлений РФ против украинских детей и их скорейшего освобождения и возвращения домой", – рассказала Кондратюк о деталях встречи с вицеспикером Кнессета Израиля Ифатом Шаша-Битон.

Как сообщает сайт украинского парламента, Кондратюк проинформировала свою коллегу, что, согласно официальным данным, Россия незаконно депортировала с временно оккупированных территорий Украины 19 393 ребенка, а вернуть домой удалось лишь 364.

"Это является грубым нарушением Женевских конвенций и геноцидом, официально признанным специальной резолюцией ПАСЕ", –подчеркнула вицеспикер.

Она добавила, что похищение Россией украинских детей сопровождается особенно циничным и жестоким обращением и психологическим насилием. В частности, их заставляют отказаться от украинской идентичности в так называемых лагерях перевоспитания. Украинских детей также разводят с родителями, опекунами и насильственно усыновляют в российских семьях.

Стороны также обсудили возможности приема на отдых, оздоровление и психологическую реабилитацию украинских детей в Израиле, пострадавших от российского вторжения.

Кондратюк находится с рабочим визитом в Израиле.