Украинцам за границей перестали выдавать документы – официальное заявление

В зарубежных подразделениях ГП "Документ" прекратили выдачу документов. Объяснили это "техническими причинами". В то же время, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что пребывание за границей "не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной", в связи с чем, он поручил "принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом".

О прекращении выдачи документов сообщили в самом "Документе". Там отметили:

подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме;

"зарубежные филиалы сообщат всем пользователям услуг о возобновлении работы систем выдачи документов на всех официальных ресурсах ГП "Документ".

"К сожалению, по техническим причинам приостановлено выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ", – говорится в сообщении.

Документы перестали выдавать не всем

Впрочем, подчеркивается, документы перестали выдавать не всем. Исключением стали дети младше 12 лет – поскольку для них предусмотрена измененная процедура.

"Выдача паспортов возможна для детей младше 12 лет. В связи с отсутствием необходимости биометрической верификации", – рассказали в "Документе".

Что говорят в МИД

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил: пребывание за границей "не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной". В связи с чем, сообщил он, было поручено "принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом".

"Это будет честно. Вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг в рамках законодательства для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях с приближением к вступлению в силу закона [о мобилизации] и после вступления в силу", – сказал министр.

Консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам призывного возраста

Ранее же ZN.UA со ссылкой на письмо первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги сообщило, что МИД Украины приказало руководителям всех дипломатических учреждений страны с 23 апреля временно приостановить все консульские действия для граждан Украины призывного возраста. С этого дня они смогут воспользоваться только одной услугой – оформление документов для возвращения в Украину.

Также в документе идет речь, что такие ограничения связаны с широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины – с целью недопущения избегания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса военного учета в ТЦК и СП.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, с 1 апреля 2024 года стоимость загранпаспорта увеличилась на 102 грн. Это повышение относится только к стоимости бланка, тогда как сам процесс оформления и перечень необходимых документов остаются неизменными.

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