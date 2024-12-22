Команда Трампа хочет объявить о выходе США из ВОЗ в день инаугурации: в чем причина

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа хочет объявить о выходе Соединенных Штатов из состава Всемирной организации здравоохранения. Новая администрация планирует объявить о таком кардинальном решении в день инаугурации.

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Если решение будет принято, это лишит ВОЗ крупнейшего источника финансирования. Об этом сообщает Financial Times.

Члены команды новоизбранного американского президента рассказали экспертам, что решительно настроены объявить о выходе из глобальной организации здравоохранения во время инаугурации Трампа 20 января.

Стоит отметить, что выход США из организации лишит ВОЗ крупнейшего источника финансирования, что повредит ее способности реагировать на кризисы в области здравоохранения, такие как пандемия коронавируса.

США являются крупнейшим единственным донором ВОЗ, который обеспечивал около 16% ее финансирования в 2022-2023 годах.

Примечательно, что еще во время первого президентского срока Трамп инициировал процесс выхода из ВОЗ. В 2020 году политик обвинил организацию в том, что она находится под контролем Китая. Тогда процесс так и не был завершен, а его преемник Джо Байден восстановил отношения с ВОЗ в свой первый день на посту в 2021 году.

В то же время, некоторые члены команды Трампа хотели бы остаться в организации и продолжать ее реформирование. При этом большая часть верит, что США выиграют от выхода из ВОЗ.

Напомним, Трамп обвинил Панаму во взимании чрезмерной платы за пользование Панамским каналом. Политик пригрозил вернуть контроль над каналом, если Панама не начнет управлять каналом "приемлемым образом".

Как сообщал OBOZ.UA, избранный президентом США Дональд Трамп заявил, что Канаде "стоит стать 51-м штатом" Америки, если 25% торговых пошлин Вашингтона "убьют" канадскую экономику. Он сказал это в разговоре с премьер-министром страны Джастином Трюдо, на что тот и другие присутствующие на встрече "нервно рассмеялись".

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