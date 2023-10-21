Коломойского в СИЗО лишили доступа к жизненно важным лекарствам, – адвокат

Бизнесмен Игорь Коломойский "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи во время пребывания в изоляторе временного содержания СБУ. Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак, передает unian.ua.

По словам Лысака, Коломойский страдает сахарным диабетом и панкреатитом, поэтому находится на постоянной медицинской терапии. В частности, врачи прописали бизнесмену препарат "Оземпик". Однако в СИЗО отказали в предоставлении подозреваемому возможности принимать указанный препарат, считая, что необходимость в нем отсутствует.

Адвокат Коломойского убежден, что это свидетельствует о полном игнорировании потребностей его подзащитного на медицинскую помощь и может нанести серьезный вред его здоровью.

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"У Игоря Коломойского диагностирован диабет и панкреатит, поэтому он был вынужден принимать препарат "Оземпик" на постоянной основе, чтобы обеспечить надлежащий уровень глюкозы в крови и сохранить нормальную функцию поджелудочной железы. Однако, при обращении к Изолятору временного содержания СБУ с просьбой предоставить возможность продолжить прием указанного препарата во время содержания под стражей, стороне защиты было отказано из-за отсутствия необходимости в приеме указанного препарата. Этот отказ является неприемлемым и нарушает право на медицинскую помощь, которое гарантируется каждому гражданину, в частности лицам, находящимся под стражей. необходимые медицинские средства и лекарства являются серьезной угрозой для здоровья и жизни моего подзащитного", - заявил Лысак.

В связи с этим адвокат призывает компетентные органы немедленно пересмотреть свое решение и предоставить возможность Игорю Коломойскому продолжить прием препарата "Оземпик" под наблюдением медицинских специалистов.

Лисак также считает сложившуюся ситуацию примером серьезного нарушения прав человека и грубого игнорирования медицинских нужд подозреваемого.

"Игорь Коломойский, как и любое другое лицо, содержащееся под стражей, имеет право на достойное отношение и надлежащую медицинскую помощь. Игнорирование этих прав нарушает положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конституции Украины и Закона Украины ""О предварительном заключении", - отметил адвокат.

Он также добавил, что защита здоровья подозреваемого - неотъемлемая часть гарантий справедливого уголовного процесса.