Блог | Александр Кирш: Коллективный Запад: массовый героизм?

Итак, после молниеносного визита Байдена в Киев стало очевидным, что теперь защита Украины это его личное дело чести.

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Подвиг Байдена становится ещё круче с учётом того, что мордор о его визите в Киев, как оказалось, уведомили заранее. То есть "чистота эксперимента" была обеспечена полностью: кабы пуйло захотело, то успело бы грохнуть. Миру доказано: США не боятся, а мордор может только блефовать.

Но я хочу сказать и о другом подвиге — теперь уже Женщины. Приехавшая в Киев на следующий день после Байдена премьер-министр Италии Джорджия Мелони осталась как бы в тени вчерашнего события. А ведь героизм Отважной Дамы был ничуть не меньше, даже наоборот: ей всего 46, она при сегодняшних ускоренных нравах годилась бы 80-летнему Байдену во внучки, у неё впереди огромная интересная насыщенная жизнь, да и покушение на неё (в назидание другим) в отличие от покушения на Президента США вряд ли вызвало бы мировую войну — но она всем рискнула и это сделала!

Читая о Второй мировой, я не мог понять словосочетания "массовый героизм". Год назад стал понимать. А теперь вижу, что массовый героизм уже начинает демонстрировать не только родная Украина. Потихонечку, в час по чайной ложке массовый героизм показывает иногда и Запад. Каждый день в столице воюющей страны — лично кто-то из глав крупнейших стран НАТО, при этом английские главы правительств здесь уже почти что прописались. Цивилизация учится показывать зубы.

Когда Байдену было 2 года, Рузвельт тоже был в воюющей Украине. Я приветствую РУЗВЕЛЬТОВ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.