На днях СБУ сообщила о подозрении дочери экс-главы Полтавы Александра Мамая в сотрудничестве с путинской партией "Единая Россия". И удивительно и грустно здесь не только то, что эта Наталья Веретенникова (Мамай) безопасно пропагандировала идеологию партии Путина из Киева, беда в том, что ее отец, фанат Петра-Ленина-Сталина-Медведчука-Путина, Александр Мамай сейчас спокойно продолжает на свободе раздавать подарки детям в Полтаве.

Далее текст на языке оригинала.

Справа в тому, що наші доблесні правоохоронні органи та реформована судова система й НЕ ЗВИНУВАЧУВАЛА соратника Киви і Рабіновича в колаборації, а лише висували претензії за нецільове використання коштів та у відповідності із своїм рішенням – заборонила йому займати посади… аж на 1 рік. Після цього страшного вироку САП із гордістю повідомила, що цей вічний друг путінської Росії за угодою ще й перерахував на проєкт "Армія дронів" аж 2 мільйони гривень.

Це, між іншим, стає ганебною традицією, коли всіляких мамаїв, братів медведчука та козака… звинувачують не у ДЕРЖАВНІЙ ЗРАДІ та КОЛАБОРАЦІЇ, а в дрібних господарських чи фінансових порушеннях…

Бо як каже один із колишніх соратників Зеленського: а як же без депутатів ніби ЗАБОРОНЕНОЇ партії медведчука-путіна ухвалювати рішення у Верховній Раді?

Слово "СОВІСТЬ" у назві я написав невипадково, бо свою політичну карʼєру Мамай розпочав в 2010 році за підтримки партії "Совість України" Володимира Гройсмана та прославився тотальний підкупом виборців у Полтаві. Спочатку його "команда совісті" роздавала гречку, а на інших виборах вже як представник ОПЗЖ Мамай підкуповував пенсіонерів цукром.

Звісно, ні за підкуп, ні за корупційні дії його команди, ні за тотальну і щоденну пропаганду "русского міра" НІХТО його так і НЕ ПОКАРАВ.

Але найстрашніше й те, що значна частини мешканців Полтави - "духовної столиці України" досі пишається тим, що "братня Російська імперія" зробила з неї показовий "маленький малоросійський Петербург". Можу це підтвердити особисто, бо під час перебування нащої експертної ради по дерусифікацї в Полтаві вся чиновницька рать із міськради горою стала за памʼятники Петру Першому і К.., які є "архітектурною перлиною міста" і є своєрідним оберігом Полтави …від нинішніх обстрілів Росії.

От і сьогодні вже обласна військова адміністрація боїться очистити Полтаву від "чудовиська Петра" за виразом Льва Толстого та киває на Міністерство культури, а те в свою чергу чекає від ОВДА виконання Закону про дерусифікації та деколонізацію.

А тим часом всілякі не покарані МАМАЇ продовжують допомагати путінській росїї у війні проти України!