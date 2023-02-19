Когда закончится война и что для этого делают мировые лидеры: Порошенко назвал главный вопрос Мюнхенской конференции

Петр Порошенко в Мюнхене заявил, что главный вопрос, который сейчас беспокоит людей, когда закончится война и что для этого делают мировые лидеры. Он отметил, что для скорейшей победы Украине нужно оружие, эффективные убийственные санкции для России, трибунал для Путина и членство нашего государства в НАТО.

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Об этом Петр Порошенко сказал в интервью Deutsche Welle.

"Сейчас весь мир смотрит на Украину, а все внимание сконцентрировано в Мюнхене. Основные вопросы, стоящие по итогам Мюнхенской конференции для рядового человека: когда закончится война? Что каждый из нас может сделать для того, чтобы ускорить ее окончание? Это пронизывает весь форум . Глобальная безопасность зависит от нашей победы", – подчеркнул Порошенко.

"И сегодня, безусловно, каждый из нас должен сделать что-то для того, чтобы победу ускорить. Помочь армии, помочь Украине", - сказал Петр Порошенко.

"Я считаю, что есть пять вещей, от которых зависит победа. Первое – это оружие. Оружия – я вам это говорю как пятый Президент – никогда не бывает достаточно. Но у Украины сегодня достаточно оружия для того, чтобы остановить Путина , и нуждается в большем оружии для того, чтобы выиграть войну. Больше оружия – скорее будет мир", – сказал Порошенко.

"Вторая позиция – это санкции. И сегодня мы говорили с Урсулой фон дер Ляйен, сегодня мы говорили с министрами иностранных дел – потому, что на следующей неделе будет форум Европейского Совета – чтобы закрыли все лазейки для того, чтобы обходить санкции. Чтобы ввели новые санкции. , которые будут иметь целью переполовинить российский экспорт. Чтобы Путин не имел денег финансировать войну, финансировать убийства украинцев. Включая заморозку ликвидных российских активов", - пояснил пятый президент.

"Третье – то, о чем говорила вице-президент Соединенных Штатов – это справедливость. Справедливость означает неотвратимый трибунал для Путина. И четвертое, о чем мы говорим – это гарантии безопасности, для того чтобы наша победа вылилась в стабильную ситуацию в мире. Мы имеем сделать все, чтобы Россия не смогла повторить атаку. Для этого не существует иного механизма, чем членство Украины в НАТО", – отмечает Петр Порошенко.

"Мы сегодня подчеркиваем, что НАТО заинтересовано в членстве Украины настолько же, насколько Украина сама заинтересована в том, чтобы вступить в НАТО. И я как человек, который инициировал изменения в Конституцию об обязательности вступления в НАТО, и украинцы, которые являются наиболее евроатлантически оптимистичной нацией, потому что более 90% поддерживают будущее членство в НАТО – имеют право задавать этот вопрос и ждать, чтобы Вильнюсский саммит дал достойный, достойный ответ на украинский вопрос», – считает Петр Порошенко.

Пятый президент заметил – продолжительность войны зависит от решительности мира.

"Если будут оружие, санкции, трибунал для Путина и членство в НАТО – война может закончиться в этом году. После третьего квартала, когда у Путина уже не будет денег, когда оружие, которое получат украинцы, позволит нам наступать. И когда Россия поймет опасности и риски держать Путина дальше. Наша победа завершится депутинизацию Европы, депутинизацию России, депутинизацию мира", – резюмировал Петр Порошенко.