Когда состоится восьмой 'Рамштайн' и каких решений ожидает Украина: все подробности

Более 50 стран-партнеров Украины соберутся на очередное заседание в формате "Рамштайн" 20 января. Среди ключевых задач государств, помогающих Украине противостоять российской агрессии, в этот раз будет защита украинцев от вражеских ракетных атак.

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Украинская же власть ждет от партнеров усиления огневой и броневой мощи украинского войска. Что принесет Украине новый "Рамштайн", разбирался OBOZREVATEL.

Когда состоится очередная встреча в формате "Рамштайн"

Очередная уже восьмая встреча стран-партнеров Украины в формате "Рамштайн" состоится 20 января 2023 года. Дату встречи назвала министр обороны Германии Кристине Ламбрехт. 6 января она провела телефонный разговор со своим американским коллегой, главой Пентагона Ллойдом Остином.

По данным Минобороны Германии, в ходе разговора Ламбрехт и Остин обсудили текущую ситуацию на фронтах Украины и скоординировали усилия по дальнейшей военной поддержке Украины в противодействии российской агрессии.

В частности, речь шла о передаче западных бронетранспортеров и системы ПВО Patriot, о планах предоставления которых Украине на днях заявили в Берлине.

"Совместно и в тесном сотрудничестве с нашими американскими союзниками мы делаем следующий шаг в нашей поддержке Украины и ее мужественной защите от жестокой агрессивной войны России. Сегодня я разговаривала со своим американским коллегой, министром обороны Ллойдом Остином, о дальнейшем усилении всесторонней поддержки ПВО Германии огневой части Patriot с комплектом боеприпасов", – заявила Ламбрехт 6 января.

Что анонсируют западные партнеры Украины

Так, на этот раз участники "Рамштайна" снова собираются уделить особое внимание усилению защиты Украины от безжалостных российских ударов ракетами и дронами-камикадзе.

"Теперь мы поставим огневую установку Patriot в дополнение к самоходной бронированной зенитно-артиллерийской системе GEPARD и ультрасовременной системе ПВО IRIS-T, предоставленной Германией и уже используемой в Украине. В частности, в крупных городских центрах гражданское население будет лучше защищено от безжалостных ударов российской авиации. Это дополнит пакет Patriot, который будет предоставлен Украине Соединенными Штатами", - заявила Ламбрехт.

Кроме того, западные партнеры намерены усилить украинское войско западной бронетехникой.

"Соединенные Штаты поставят боевые машины Bradley, Германия поставит до 40 БМП Marder от промышленности и, соответственно, из запасов Бундесвера. Боеприпасы для БМП сначала будут поставляться из запасов Бундесвера. В сочетании с около 100 советскими основными боевыми танками и БМП, которые мы предоставили вместе с нашими союзниками, это значительно укрепит боеспособность Вооруженных сил Украины", - рассказала министр обороны Германии.

Также она заверила, что Германия обеспечит необходимое обучение, а также поставит запасные части и проведет техническое обслуживание как систем Patriot, так и Marder.

Чего ждет от "Рамштайна-8" Украина

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, уже совсем скоро украинские Силы обороны получат от партнеров новую броневую и огневую мощь, в том числе танки. Об этом чиновник сказал во время онлайн-брифинга.

"Сейчас президент Зеленский и вся его дипломатическая команда интенсивно работает над новыми решениями по поставкам новых типов западного оружия. Речь идет прежде всего о поставках танков западного образца и другой бронетехники", - сказал Кулеба, добавив, что "уже скоро украинское войско будет иметь дополнительную броневую и огневую мощь".

В частности, украинские воины заинтересованы в получении немецких танков Leopard.

"Я говорил в прошлом году, что убежден, в 2023 году мы получим то, что не могли по разным причинам получить в 2022. Я могу лишь подтвердить слова, что так и будет, но всему свое время. Ждите новости", - заявил министр.

По словам Кулебы, чем крепче будет Украина – тем быстрее закончится развязанная Россией война.

"Чем крепче становится Украина, тем быстрее эта война близится к концу. Это должно стать аксиомой для каждого нашего партнера. Мы возлагаем большие надежды на новые решения об оборонной поддержке со стороны партнеров", - сказал Кулеба.

В частности, глава украинской дипломатии рассчитывает на встречу "Рамштайн-8".

"Оно (заседание. – Ред.) будет очень важным для объявления новых решений", – сказал Кулеба.

Между тем, в Офисе президента Украины отметили, что глава государства будет пытаться в полной мере использовать время, оставшееся до проведения очередной встречи стран-партнеров Украины, для того, чтобы убедить их в необходимости максимального усиления Украины.

По словам заместителя председателя ОПУ Андрея Сибиги, для того чтобы "Рамштайн-8" принес больше "плюсов", Зеленский активно проводит переговоры с лидерами стран, оказывающих нашему государству военную поддержку.

В частности, Сибига сообщил, что президент Украины провел уже 19-й разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо после 24 февраля. Кроме того, Зеленский побеседовал с премьер-министрами Нидерландов, Великобритании, Норвегии.

"Точно будут сильные новости и решения союзников для усиления наших оборонных потребностей с целью адекватного реагирования на риски эскалации на фронте и потенциальные вызовы", - подчеркнул Сибига.

Именно в ходе ближайшего заседания в формате "Рамштайн", считает представитель ОПУ, усилия главы государства дадут результат в виде конкретных шагов партнеров.

При этом в ближайшие дни запланирован ряд дополнительных разговоров Зеленского с иностранными лидерами для усиления нашей обороноспособности.

"Хорошие новости будут", – заверил Сибига.

Напомним, ранее в США выделили Украине рекордный пакет военной помощи на $3 млрд. В его рамках украинская армия впервые получит бронемашины M2 Bradley, которые называют "убийцами" танков, а также дополнительные ракетные системы HIMARS, бронемашины HUMVEE, бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP, зенитные ракеты Sea Sparrow и многое другое.