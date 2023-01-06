США выделили Украине рекордный пакет военной помощи на $3 млрд – Белый дом

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Наше государство, в частности, впервые получит "убийцу танков" – бронемашины M2 Bradley.

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Об этом сообщили в Белом доме, отметил в Twitter журналист и ведущий украинской службы "Голос Америки" Остап Ярыш. Кроме того, в пакет войдут:

– дополнительные ракетные системы HIMARS;

– бронемашины HUMVEE;

– бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP;

– зенитные ракеты Sea Sparrow.

"В настоящее время это самый большой пакет военной помощи от США. В него входят "Брэдли", самоходные гаубицы, MRAP и другие бронетранспортеры, а также дополнительное оборудование. Больше деталей скоро", – сообщил Ярыш.

Отметим, что в рамках нового пакета военной помощи от США Украина впервые получит зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационной наводкой. Их можно запускать с моря или суши для перехвата вражеских крылатых ракет или самолетов.

"По словам двух источников, знакомых с этим вопросом, украинским военным удалось приспособить свои существующие пусковые установки "Бук" времен СССР для запуска Sea Sparrow", – сообщило ранее издание Politico.

M2 Bradley – основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США. БМП предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения ими боя с машины и огневой поддержки в период и после спешения. На ее базе создана боевая разведывательная машина M3 "Брэдли". Применялась американскими войсками в войнах в Персидском заливе и Ираке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– федеральное правительство Германии продолжает оказывать военную помощь Украине и анонсировало новые серьезные поставки техники. В частности, Берлин намерен передать Украине дополнительные зенитные самоходные установки Gepard;

– кроме того, немецкий зенитный ракетный комплекс Patriot прибудет в Украину в течение первых трех месяцев 2023 года. Также ФРГ к концу первого квартала отправит нашей стране 40 боевых машин пехоты Marder.

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