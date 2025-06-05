Когда пропавших без вести будут признавать умершими: в Раде одобрили четкие условия и сроки

Верховная Рада сделала важный шаг в урегулировании юридического статуса лиц, пропавших без вести во время войны. Парламент поддержал в первом чтении законопроект №12451, который предлагает конкретные сроки и условия для объявления таких людей умершими.

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Об этом свидетельствует информация на портале Рады. Законопроект предусматривает внесение изменений в часть 2 статьи 46 Гражданского кодекса Украины.

Речь идет о ситуациях, когда лицо исчезает без вести в связи с военными действиями или вооруженным конфликтом – как это происходит сейчас в результате широкомасштабной агрессии России.

Документ устанавливает, что пропавшее без вести лицо можно будет юридически признать умершим по истечении двух лет с момента завершения боевых действий. В то же время предусмотрена и возможность более раннего решения – если есть обстоятельства, которые могли непосредственно угрожать жизни пропавшего. В таком случае суд сможет объявить человека умершим уже через шесть месяцев после вероятной гибели.

За законопроект проголосовали 262 народных депутата.

Стоит отметить, что в Украине пропавшими без вести считают почти 63 тысячи человек. В отношении около 10 тысяч из них есть подтверждение пребывания в российском плену.

Как сообщал OBOZ.UA, перед Пасхой Украина и РФ провели большой обмен пленными. 19 апреля на Родину из российской неволи вернулись 277 украинцев: воины ВСУ, Нацгвардии, Госспецслужбы транспорта и пограничники, которые защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой, Херсонской, Запорожской, Луганской областях.

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