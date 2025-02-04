'Ключ к энергетической независимости Украины': Зеленский обсудил с Гросси достройку атомных энергоблоков на ХАЭС. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили ужесточение работы миссий агентства на украинских атомных станциях и других критически важных объектах энергосистемы.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Глава государства поблагодарил за работу миссий МАГАТЭ на украинских атомных электростанциях.

Одной из ключевых тем переговоров стала достройка энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Зеленский подчеркнул, что этот проект имеет стратегическое значение для энергетической независимости Украины и стабильности региона. Он призвал народных депутатов поддержать инициативу, ведь это укрепит энергетическую безопасность страны.

"Проект достройки является ключом к энергетической независимости Украины и энергетической стабильности региона, и важно, чтобы народные депутаты Украины поддержали этот проект", – сказал Зеленский.

Также речь шла о ситуации на Запорожской АЭС. Президент отметил необходимость возвращения станции под контроль Украины и возобновление ее работы в интересах государства.

"Мы приглашаем наших партнеров работать с нами на этом направлении – это взаимовыгодные вещи, это энергетика, которая сделает значительно более крепкой Европу и гораздо более взаимовыгодными наши отношения с Америкой", – отметил украинский лидер.

Еще один важный вопрос – освобождение украинских заложников, удерживаемых российскими оккупантами в Энергодаре. Зеленский ожидает, что МАГАТЭ будет играть активную роль в этом процессе.

"Говорили с господином Гросси и о заложниках, которых российские оккупанты захватили из Энергодара. Ожидаем, что МАГАТЭ будет активной в работе ради увольнения этих украинских граждан", – подчеркнул президент.

Напомним, в Украину 4 февраля прибыл генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. На этот раз ключевой целью его визита является оценка ущерба на подстанции "Киевская" в результате обстрелов РФ.

В конце декабря стало известно, что на критических для украинских АЭС подстанциях зафиксировали повреждения. Они возникли после русских обстрелов. В Министерстве энергетики Украины тогда заявили, что удары России по гражданским энергетическим объектам, в том числе ключевым подстанциям АЭС, "непосредственно угрожают ядерной и радиационной безопасности всей Европы".

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