То, что происходит на фронте со стороны оккупантов иначе и не назвать. Такими темпами они будут идти до Днепра еще 20 лет. Впрочем и на стороне защитников Украины картина не лучше – освобождать свою страну им потребуется те же 20 лет, если двигаться так, как есть. Мотивация бойцов ЗСУ понятна – они защищают свою страну и родных. У оккупантов мотивация лишь одна – заработать на водку и, если что останется, то на мотоцикл. Коррупционный скандал в высших эшелонах власти Украины показывает, что демократия в стране жива и не думает умирать. В Москве рады такому повороту, однако не знают – что с этим делать? Если вся верховная власть Украины уйдет вместе с президентом, то не факт, что их преемники окажутся более податливые для переговоров о мире и сдаче части украинской территории. Скорее наоборот. Тогда это большой камень в огород Кремля: "Вы хотели перемен? Получите!". Ночные налеты на города Украины лишены всякого смысла и они скорее консолидируют народ, чем толкают его к смене власти и капитуляции. К тому же они не оказывают никакого воздействия на фронт. Это не желают понимать в Москве.

В Киеве тоже почему-то не торопятся уничтожать инфраструктуру Москвы вместо Курска и Белгорода, которые никому в россии не нужны. БПЛА и ракеты не долетают туда? Долетают и даже дальше. Или это негласное соглашение с Кремлем, – россия не бомбит правительственный квартал в Киеве и элитные поселки, а ЗСУ не трогает Москву? Страдают и гибнут рядовые граждане Украины, но не правительственная элита. Она в безопасности. Москва и Путин не могут проиграть войну, это для них политическая и, возможно, реальная смерть, поэтому Кремль будет делать все, чтобы война длилась бесконечно долго. Идти воевать пока есть кому и мотивация простая – деньги, которые печатают безостановочно. Похоже, что и для Банковой прекращение войны без освобождения всех оккупированных территорий тоже не лучший вариант. После этого – выборы, которые Президент проиграет почти однозначно, а это потеря всего и даже больше.