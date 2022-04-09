Кличко встретился с Бернаром-Анри Леви, снимающим документальный фильм о войне в Украине

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с французским философом, писателем и политическим журналистом Бернаром-Анри Леви, снимающим документальный фильм о войне, с которой Россия ворвалась в Украину. В настоящее время Бернар-Анри Леви находится в Киеве. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня пообщался с французским философом, писателем и политическим журналистом Бернаром-Анри Леви. Мы знакомы со времен Революции Достоинства. Сейчас Бернар-Анри снимает документальный фильм о новых испытаниях, героизме и несгибаемости украинского народа. – О войне, с которой Россия пришла уничтожать государство и убивать мирных украинцев, – написал мэр – Мир должен знать правду. И понимать, что сегодня мы защищаем не только свою землю и свое будущее, но и мир и будущее всей Европы, демократические ценности и право на свободу. Война и дикость и варварство, которое Россия творит в Украине, – это война против цивилизации, преступления против человечности. За которые агрессору придется отвечать!", – подчеркнул Виталий Кличко.