Аргументы о том, что новый мирный план КНР (и Бразилии) хуже сокращённого украинского, неубедительны.

Все три пункта нового — сокращённого — украинского плана для саммита в Швейцарии в несколько ином, но по сути таком же самом виде имеются и в сокращённом китайском плане из 6 пунктов, с которым согласилась Бразилия, но китайский план значительно шире.

Ну а что до замораживания войны согласно текущей на момент переговоров линии фронта, то оно абсолютно в равной степени [не] подразумевается в обоих планах — и китайский тут ничем не хуже.

Что же касается китайского предложения не распространять боевые действия на новые территории, то это не только о белгороде и прочем приграничном мордоре, но и также о Харькове, Одессе и так далее, включая, кстати, и Киев, что гораздо важнее, особенно с учётом действующего американского запрета бить оружием США по россии, то есть нам будет нельзя лишь то, что уже и так запретила Америка, а вот для мордора такое нераспространение действительно существенно.

Есть ещё в китайском плане создание условий для прямых переговоров, однако речь при этом идёт именно о создании условий, то есть не собственно о переговорах, а дипломатическим путём создавать условия можно и через посредников — КНР, между прочим, в том числе.

Но если китайский план как минимум не хуже нашего, хотя как по мне — гораздо лучше, то что в нём плохого? Происхождение? Так назовём его украинско-китайским, как оно по сути и есть, и вынесем на обсуждение оба варианта — украинский и украинско-китайский.