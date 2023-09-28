После развала Советского Союза, страны, как их часто называют, “коллективного Запада", пребывали в эйфории и радости. Еще бы: десятилетиями гадивший по всему миру идеологический враг, голодранец-совок, почил всуе. Однако при этом партнеры не обратили даже и части своего дражайшего внимания на целый континент.

Между тем, как раз в этот момент в игру тихо начинает вступать молодой, перегретый рабочими местами и новейшими технологиями, еще повсеместно не богатый Китай. На страну буквально обрушился дождь западных инвестиций. Одновременно с этим мировые корпорации начали бездумно и массово переносить в Поднебесную высокотехнологичные производства. Погоня за временной экономией и снижением себестоимости привела к тому, что Китай стал одним из лидеров по производству не просто товаров, а самых премьерных топовых продуктов западных компаний, что позволило говорить о стране уже в мировом экономическом масштабе. Однако, если предприятия с западными инвестициями быстро стали образцом экономического взлета, остальная промышленность показывала откровенно слабый результат. Новая политика компартии, чем-то отдаленно напоминающая НЭП времен 20-х годов предыдущего столетия в совке, приводит к массовому производству товаров и продуктов питания сомнительного качества, огромного, учитывая количество населения, объема кустарщины, подделок известных мировых брендов etc.

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При этом их реализация (да и растущее внутреннее потребление) оживляют экономику, запускают все ее отрасли (от черной металлургии до строительства) вплоть до включения в мировые транснациональные логистические цепочки, процессы интеграции глобального производства и науки.

Это только потом, спустя десятилетия, до лидеров ведущих стран станет доходить (да неужели?), что обучение заранее подготовленного китайским государством “персонала предприятий" приведет к промышленному шпионажу. Продукция китайского происхождения порой оказывалась даже лучше оригинала. Запад начал понимать, что такими темпами Китаю и где-то Индии за пару десятилетий будет принадлежать вся мировая автомобильная промышленность, что за год Китай произведет бетона для строительства своей инфраструктуры больше, чем весь взятый вместе мир за все предыдущее столетие, что построит города конца ХХІ столетия в его начале, и станет второй экономикой мира, - но это лишь штрихи к портрету.

На тот момент (акцент именно на этом) у Китая просто появились свободные финансовые средства для проведения инвестиций за пределами страны. А более чем миллиардное население, особо не избалованное деньгами и предметами роскоши, было готово работать днем и ночью, без выходных, отпусков и пенсий, да еще и за небольшую плату. И именно тогда гениальные экономисты страны желтого дракона совместно с силовым блоком Компартии при активном участии разведсообщества приняли первичное решение об экспансии на африканский континент.

Активно инвестируя и кредитуя местные проекты, Китай постепенно подминал страну за страной. Не всегда все выходило гладко. Больше всех, как это ни парадоксально, упиралась Франция, и поныне не готовая сдавать без боя свои бывшие колонии. Но китайское упорство полуторамиллиардной страны - не совсем обратимый процесс. Там, где Китаю было не вполне интересно, либо аквизиция шла со скрипом, подключалось другое государство, быстро ставшее новым холуем Китая. Памятуя предыдущие присвоенные себе победы, путинская страна-изгой по-прежнему надувала щеки и пыталась скрыть свою зависимость от нового суверена. Однако цель оставалась неизменной - как можно скорее занять свое место под солнцем, пусть и в тени настоящего тяжеловеса - Поднебесной.

По тому же африканскому сценарию впоследствии будут развиваться события в бывших советских среднеазиатских республиках. Но гладкого поглощения там не произошло. Почему - не смотря ни на ресурсы, ни на давление, - предмет отдельного геополитического, экономического и этнического исследования. Конечно, прошу пардона за легкий экскурс в финансы и экономику, историю и реальность, но без этого не будет полного понимания процесса, заявленного в названии. Кроме того, невозможно будет понять причины войны в Украине, а также роль в ней как Беларуси, так и Китая - единственного бенефициара при любом развитии событий, хотя это также тема отдельного исследования. Но идем от простого к сложному, захватив с собой логику в процессе познания.