Китай впервые за время полномасштабной войны посетил чиновник из Украины

В четверг, 20 июля, заместитель министра экономики Украины Тарас Качка встретился в Пекине с вице-министром торговли Китая Лингом Джи. Это первый визит украинского чиновника в КНР за время полномасштабной войны.

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Китайский чиновник заявил, что КНР готова расширить импорт продукции из Украины и сотрудничать для развития двустороннего экономического и торгового сотрудничества. Об этом сообщили Reuters.

"Китай готов наладить отношения сотрудничества между агентствами по поощрению инвестиций двух стран и постоянно расширять пространство для торговли и инвестиционного сотрудничества", – заявил Линг.

Отмечается, что Китай выразил готовность сотрудничать для "активного развития взаимовыгодного двустороннего экономического и торгового сотрудничества".

Со своей стороны Качка сказал, что Украина надеется на расширение экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай.

"Украинская сторона будет усиливать защиту безопасности предприятий, финансируемых Китаем в Украине. Мы готовы работать вместе с Китаем, чтобы способствовать здоровому и устойчивому развитию экономических и торговых отношений между двумя странами", – заявил он.

Качка прибыл в Пекин в среду и должен улететь в пятницу. Предыдущий визит высокопоставленного представителя Украины в Китай был в 2019 году.

Визит последовал за прибытием нового посла Украины и бывшего министра стратегических отраслей Украины Павла Рябикина, который начал свою работу в прошлом месяце, заняв должность, которая оставалась вакантной после смерти его предшественника в феврале 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано озвучил мнение, что настоящие намерения Китая непрозрачны, однако он, скорее всего, не поддерживает Россию в военном плане и, похоже, каким-то образом держит кремлевского диктатора Владимира Путина под контролем, не давая ему поднять градус жестокости в российско-украинской войне. Пекин при этом использует Москву для собственной выгоды;

– специальный представитель правительства Китая по евразийским делам Ли Хуэй заявил, что между Украиной и Россией есть "много трудностей". Однако, несмотря на это, ни одна из сторон "не закрыла дверь" для переговоров.

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