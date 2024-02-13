Блог | Китай сегодня – главное заинтересованное лицо в завершении войны в Украине
Помните: "Чем больше шкаф, тем громче падает"? Так вот, этот шкаф – Китай и он сегодня, похоже, главный заинтересованное лицо в завершении войны в Украине.
Си Дзинь Пинь, придя на третий срок, заявил об амбициях Китая разделить вместе с США управление всем Миром (!)
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Але, схоже, росія поставила йому серйозну підніжку на цьому шляху.
Війна в Україні:
- Погіршила відносини Китаю зі своїми головними торговими партнерами
- Погіршила логістику (як мінімум, до Європи)
- Посилила торгову війну зі США (кількість обмежень на експорт до Китаю, насамперед, технологічної продукції – зростає)
- Підсвітила можливий майбутній військовий конфлікт за Тайвань
- Відвертає від Китаю інвесторів
Декілька фактів:•1•
Темпи зростання економіки Китаю стрімко падають (і це за офіційною статистикою, якісь якої сумнівна):
- 2023-5,2%
- 2024 – 4,6%
- 2025 – 3,4%
•2•
Відношення боргу Китаю до ВВП зросле до рекордних 287,8% у 2023 році.
•3•
Фондовий ринок Китаю має серйозні проблеми:
- Він упав на 13% в 2023 році і продовжив своє падіння в 2024 на тлі невпинних продажів за кордоном, кризи нерухомості, що поглиблюється, і хиткого відновлення економіки.
- Китай припиняє кредитування деяких акцій для коротких продажів з понеділка, щоб підтримати фондові ринки країни, що падають.
- Стратегічним інвесторам не дозволять позичати акції протягом узгоджених періодів блокування, повідомили Шанхайська фондова біржа і Шеньчженьська фондова біржа в окремих випусках після заяви Комісії з регулювання цінних паперів Китаю.
- Регулятори Китаю просять фонди обмежити короткий продаж ф'ючерсів на фондові індекси
- Три чверті іноземних грошей, вкладених у фондовий ринок Китаю у 2023 році, залишили країну цього року. Чистий надходження інвестицій в акції знаходиться на 8-річному мінімумі.
- Як наслідок, уряд Китаю розглядає пакет заходів на $278 млрд для порятунку фондового ринку. Попередні спроби влади відновити довіру інвесторів закінчилися невдачею і прем'єр-міністр Китаю закликає діяти рішуче.
•4•
Ринок будівництва (що займає 30% китайської економіки, здувається):
- Бульбашка житлової та комерційної нерухомості в Китаї за останні три роки здулася в півтора рази (за обсягом продажів).
- 2024 також залишиться поганим для сектора.
- Відкрито питання, куди перекладуть китайці зекономлені за рахунок падіння ринку 7 трлн юанів (близько $1 трлн) – пустять у споживання чи віднесуть на депозити?
- Вартість житла в Пекіні впала на 10-30% з максимумів 2021 року, пише Financial Times з посиланням на більш ніж 20 ріелторів.
- За даними Китайської асоціації нерухомості, минулого року близько 233 забудовників у Китаї подали заяву про банкрутство на тлі економічної кризи.
•5•
Вперше з 2006 року Китай не став найбільшим експортером у США у 2023 році.
- Частка Китаю в американському імпорті знизилася з 21% у 2017 році до 14% сьогодні.
- Частка Мексики, найбільшого експортера до США 2023 року, становила 15%.
- Ймовірно, наступного року Канада обжене Китай з експорту до США.
•6•
Експорт із Китаю теж падає.
- Експорт у 2023 році становив $3,38 трлн, що на 4,6% менше, ніж роком раніше
- Експорт упав уперше з 2016 року, оскільки світовий попит на товари китайського виробництва (крім автомобілів) сповільнився. Китайські чиновники вже заявили, що в 2024 році спаду буде важко позбутися.
•7•
Нові прямі іноземні інвестиції в Китай впали минулого року до найнижчого рівня за три роки:
- Згідно з даними, опублікованими Міністерством комерції ПІІ у 2023 році склали 1,1 трлн юанів ($153 млрд).
- Це було на 8% нижче, ніж у 2022 році, що стало найвищим показником падіння за всю історію спостережень за порівнянними даними за 2014 рік.
(!) Що цікаво, Міністерство оголосило минулий рік "роком інвестицій у Китай" і представило 24 конкретні реформи для цього.
Інфляція споживчих цін у 2023 році була найслабшою за 14 років.
- Низька базова інфляція індексу споживчих цін, що зберігається, відображає зниження внутрішнього попиту через спад спаду на ринку нерухомості і стресу на ринку праці, – заявили в Goldman Sachs.
•9•
Індекс цін виробників упав на 2,7% у грудні порівняно з аналогічним періодом 2022 року, падаючи 15-й місяць поспіль.
2023 року індекс цін виробників впав на 0,3%.
Це явна ознака зниження ділової активності.
•10•
Індекс підприємств китаю продовжує падати:
- CSI 1000 є одним з найбільш широких та повних індексів китайського ринку акцій та використовується для оцінки загальної інвестиційної активності та напряму Китаю.
•11•
У Китаї спостерігається негативне зростання населення:
- У 2023 роціу Китаї народилося 9 мільйонів дітей, що є рекордно низьким показником за історію країни, починаючи з 1949 року.
- У 2023 році населення Китаю скоротилося на 2 мільйони осіб, і ймовірно подальше скорочення: коефіцієнт народжуваності (кількість дітей у жінки протягом життя) впав до рекордно низького рівня 1,0.
•12•
Moody's у грудні 2023 року змінило прогноз щодо боргу Китаю на "негативний"
•13•
Безробіття
- Китай призупинив збір даних із безробіття серед молоді (!) після рекордного рівня
- У червні рівень безробіття серед молоді віком від 16 до 24 років у міських районах Китаю досяг рекордного рівня, перевищивши 20%
Офіційні дані показали, що загальний рівень безробіття в Китаї в липні 2023 року зріс до 5,3%.
•14•
Ну і найсмішніше – китайських блогерів просять не критикувати економіку країни.
Отже, попереду Китай чекають на непрості часи і божевільний карлик-сусід приклав до цього свою руку.
За моєю інформацією, Китай тисне на росію для заморожування конфлікту.
Так це чи ні насправді – скоро побачимо.
А поки, спостерігаємо як повільно, скрипучи величезна шафа починає падати...