Помните: "Чем больше шкаф, тем громче падает"? Так вот, этот шкаф – Китай и он сегодня, похоже, главный заинтересованное лицо в завершении войны в Украине.

Си Дзинь Пинь, придя на третий срок, заявил об амбициях Китая разделить вместе с США управление всем Миром (!)

Далее текст на языке оригинала

Але, схоже, росія поставила йому серйозну підніжку на цьому шляху.

Війна в Україні:

Погіршила відносини Китаю зі своїми головними торговими партнерами

Погіршила логістику (як мінімум, до Європи)

Посилила торгову війну зі США (кількість обмежень на експорт до Китаю, насамперед, технологічної продукції – зростає)

Підсвітила можливий майбутній військовий конфлікт за Тайвань

Відвертає від Китаю інвесторів

Декілька фактів:•1•

Темпи зростання економіки Китаю стрімко падають (і це за офіційною статистикою, якісь якої сумнівна):

2023-5,2%

2024 – 4,6%

2025 – 3,4%

•2•

Відношення боргу Китаю до ВВП зросле до рекордних 287,8% у 2023 році.

•3•

Фондовий ринок Китаю має серйозні проблеми:

Він упав на 13% в 2023 році і продовжив своє падіння в 2024 на тлі невпинних продажів за кордоном, кризи нерухомості, що поглиблюється, і хиткого відновлення економіки.

Китай припиняє кредитування деяких акцій для коротких продажів з понеділка, щоб підтримати фондові ринки країни, що падають.

Стратегічним інвесторам не дозволять позичати акції протягом узгоджених періодів блокування, повідомили Шанхайська фондова біржа і Шеньчженьська фондова біржа в окремих випусках після заяви Комісії з регулювання цінних паперів Китаю.

Регулятори Китаю просять фонди обмежити короткий продаж ф'ючерсів на фондові індекси

Три чверті іноземних грошей, вкладених у фондовий ринок Китаю у 2023 році, залишили країну цього року. Чистий надходження інвестицій в акції знаходиться на 8-річному мінімумі.

Як наслідок, уряд Китаю розглядає пакет заходів на $278 млрд для порятунку фондового ринку. Попередні спроби влади відновити довіру інвесторів закінчилися невдачею і прем'єр-міністр Китаю закликає діяти рішуче.

•4•

Ринок будівництва (що займає 30% китайської економіки, здувається):

Бульбашка житлової та комерційної нерухомості в Китаї за останні три роки здулася в півтора рази (за обсягом продажів).

2024 також залишиться поганим для сектора.

Відкрито питання, куди перекладуть китайці зекономлені за рахунок падіння ринку 7 трлн юанів (близько $1 трлн) – пустять у споживання чи віднесуть на депозити?

Вартість житла в Пекіні впала на 10-30% з максимумів 2021 року, пише Financial Times з посиланням на більш ніж 20 ріелторів.

За даними Китайської асоціації нерухомості, минулого року близько 233 забудовників у Китаї подали заяву про банкрутство на тлі економічної кризи.

•5•

Вперше з 2006 року Китай не став найбільшим експортером у США у 2023 році.

Частка Китаю в американському імпорті знизилася з 21% у 2017 році до 14% сьогодні.

Частка Мексики, найбільшого експортера до США 2023 року, становила 15%.

Ймовірно, наступного року Канада обжене Китай з експорту до США.

•6•

Експорт із Китаю теж падає.

Експорт у 2023 році становив $3,38 трлн, що на 4,6% менше, ніж роком раніше

Експорт упав уперше з 2016 року, оскільки світовий попит на товари китайського виробництва (крім автомобілів) сповільнився. Китайські чиновники вже заявили, що в 2024 році спаду буде важко позбутися.

•7•

Нові прямі іноземні інвестиції в Китай впали минулого року до найнижчого рівня за три роки:

Згідно з даними, опублікованими Міністерством комерції ПІІ у 2023 році склали 1,1 трлн юанів ($153 млрд).

Це було на 8% нижче, ніж у 2022 році, що стало найвищим показником падіння за всю історію спостережень за порівнянними даними за 2014 рік.

(!) Що цікаво, Міністерство оголосило минулий рік "роком інвестицій у Китай" і представило 24 конкретні реформи для цього.

Інфляція споживчих цін у 2023 році була найслабшою за 14 років.

Низька базова інфляція індексу споживчих цін, що зберігається, відображає зниження внутрішнього попиту через спад спаду на ринку нерухомості і стресу на ринку праці, – заявили в Goldman Sachs.

•9•

Індекс цін виробників упав на 2,7% у грудні порівняно з аналогічним періодом 2022 року, падаючи 15-й місяць поспіль.

2023 року індекс цін виробників впав на 0,3%.

Це явна ознака зниження ділової активності.

•10•

Індекс підприємств китаю продовжує падати:

CSI 1000 є одним з найбільш широких та повних індексів китайського ринку акцій та використовується для оцінки загальної інвестиційної активності та напряму Китаю.

•11•

У Китаї спостерігається негативне зростання населення:

У 2023 роціу Китаї народилося 9 мільйонів дітей, що є рекордно низьким показником за історію країни, починаючи з 1949 року.

У 2023 році населення Китаю скоротилося на 2 мільйони осіб, і ймовірно подальше скорочення: коефіцієнт народжуваності (кількість дітей у жінки протягом життя) впав до рекордно низького рівня 1,0.

•12•

Moody's у грудні 2023 року змінило прогноз щодо боргу Китаю на "негативний"

•13•

Безробіття

Китай призупинив збір даних із безробіття серед молоді (!) після рекордного рівня

У червні рівень безробіття серед молоді віком від 16 до 24 років у міських районах Китаю досяг рекордного рівня, перевищивши 20%

Офіційні дані показали, що загальний рівень безробіття в Китаї в липні 2023 року зріс до 5,3%.

•14•

Ну і найсмішніше – китайських блогерів просять не критикувати економіку країни.

Отже, попереду Китай чекають на непрості часи і божевільний карлик-сусід приклав до цього свою руку.

За моєю інформацією, Китай тисне на росію для заморожування конфлікту.

Так це чи ні насправді – скоро побачимо.

А поки, спостерігаємо як повільно, скрипучи величезна шафа починає падати...