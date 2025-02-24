Спикер китайского МИД высказал официальную надежду насчёт участия всех заинтересованных сторон и, в частности, собственно КНР в переговорах по Украине, что в свободном, но максимально точном переводе с китайского означает:

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Товарищ Си крайне обеспокоен, озабочен и недоволен тем, что его до сих пор не пригласили, и выражает искреннюю уверенность в том, что без него всё равно ничего не получится, так что уважаемому Трампу следует — при всём уважении — поторопится, ведь китайские условия, пожелания и встречные предложения уже давно готовы.

Это и понятно, ибо переговоры с бешеной собакой не могут быть продуктивными при полном игнорировании её хозяина, который должен быть рядом.

Одновременно широко известный в узких китайских кругах учёный и в то же время официальный представитель китайской армии Жао Бо, некогда в Минобороны КНР отвечавший за международное военное сотрудничество и даже возглавлявший соответствующую организацию, явно связанную со спецслужбами, более детально рассказал о [полу]официальном китайском отношении к сопутствующим — и не только! — вопросам:

поскольку россия будет однозначно против участия европейских или американских миротворцев в урегулировании, КНР, причём потенциально даже вместе с Индией, может при необходимости направить в Украину свой контингент в достаточном количестве;

китайские компании готовы взять на себя ведущую роль в восстановлении и модернизации украинской инфраструктуры, так как они в этом вопросе явно вне конкуренции;

Китай с удовольствием активизирует сотрудничество с Европой, в том числе в сфере безопасности, чтобы заменить собой покидающие Европу Соединённые Штаты;

если США минимизируют свои контакты с тихоокеанскими союзниками, КНР в состоянии заменить и их тоже — в частности, в отношении окончательного решения тайваньского вопроса;

Китай также будет существенно модернизировать свой ядерный потенциал как весомый аргумент сдерживания, ведь именно так россии удалось предотвратить более решительное вмешательство НАТО в события в Украине, но КНР будет при этом иметь в виду не Европу, а всё тот же Тайвань.

Очень откровенно, даже — как-то не в соответствии с китайскими дипломатическими традициями и обычаями относительно конкретики высказываний.

Согласно анекдоту советского времени, когда китайцы услышали в ссср, что ленин там открыл всем глаза, они сразу отреагировали: И НАМ ТОЖЕ — ЧУТЬ-ЧУТЬ! Именно это "и нам тоже" все мы слышим от китайцев и сейчас.

Так вот, интересно: а эти мастера на все руки, которым хочется всего тоже и которые готовы подменить американцев где угодно, может, в состоянии их заменить заодно уж и в качестве базового военно-финансового спонсора Украины?

(Разве те же Соединённые Штаты никогда не помогали одновременно и россии, и Украине? Или Восток в таких манёврах чем-то хуже Запада?)

Нашего президента об этом уже спросили — и он справедливо дал понять, что вопрос не по адресу. То есть спрашивать надо президента другого. Точнее, председателя.

Откровенный спецслужбист как видим, эту тему обошёл, хотя и подтолкнул к ней грамотно с разных сторон.