Китай предложил организовать встречу Путина и Трампа – WSJ
Китайская Народная Республика предлагает США провести общий саммит американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Так, Пекин якобы хочет помочь прекратить войну в Украине, а также способствовать миротворческим усилиям после возможного перемирия.
Об этом сообщает The World Street Journal со ссылкой на собственные источники. По словам людей, на которых ссылается газета, предложения от КНР в последние недели поступили команде главы Белого дома через посредников.
В частности, предложение Китая предусматривает проведение американо-российского саммита без участия президента Украины Владимира Зеленского. В США и Европе восприняли это скептически.
"Перспектива переговоров США по будущему Украины и европейской безопасности с Россией и Китаем противоречит давнему обещанию Запада привлекать Украину к любым переговорам относительно ее будущего", – подчеркнули в издании.
WSJ пишет, что представитель Белого дома отказался подтверждать соответствующую информацию, но назвал ее "совсем не жизнеспособной".
Со своей стороны спикер посольства Китая в Вашингтоне, отвечая на вопрос об этом предложении, сказал, что ему о ней ничего не известно.
"Мы надеемся, что стороны будут работать над деэскалацией и будут стремиться к политическому урегулированию", – добавил он.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее американский лидер Дональд Трамп выразил убеждение, что США уже имеют прогресс в переговорах по прекращению войны в Украине. Он заявил о диалоге с российским диктатором Путиным, но не предоставил каких-либо подробностей их разговоров.
Министры иностранных дел европейских стран выступили с совместным заявлением по поводу вероятных переговоров Киева с Кремлем, которые пытается организовать администрация США. Они подчеркнули, что за столом переговоров, если они состоятся, должна быть и Европа.
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