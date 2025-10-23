Китай не заинтересован в победе Украины и поражении России, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай фактически помогает России в войне против Украины. При этом Пекин не поставляет оружие напрямую.

Видео дня

Об этом он сообщил во время ответа на вопрос журналистов о роли Китая в конфликте. Зеленский отметил, что Украина не имеет постоянного диалога с китайским лидером Си Цзиньпинем.

Хотя между ними происходили телефонные разговоры, Си Цзиньпинем подтвердил, что Китай не будет продавать оружие Украине. В то же время, по словам президента, Китай не помогает Украине и не заинтересован в победе Киева или поражении Москвы.

"Я, действительно, ничего не знаю о пакетах оружия, но знаю одно – Китай помогает России. Не помогает Украине, и не заинтересован в нашей победе и в поражении России", – подчеркнул президент.

Он добавил, что эта позиция Китая понятна многим странам, которые следят за международными отношениями между Китаем, США, Россией и Европой.

По его словам, Китай не заинтересован в сильной Европе и единстве между Соединенными Штатами и Европой, а также не хочет видеть слабую Россию.

OBOZ.UA сообщал, что Служба внешней разведки Украины располагает фактами предоставления Китаем стране-агрессору России данных спутниковой разведки для подготовки ракетных ударов по Украине. В частности, зафиксированы факты китайской помощи в нанесении российскими захватчиками ударов по объектам иностранных инвесторов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!