С начала полномасштабного вторжения Китай сделал немало для поддержки российской войны против Украины. На словах Пекин, декларирует уважение к территориальной целостности нашего государства и до сих пор не признает аннексию Крыма или других оккупированных территорий. Но в то же время помогает России обходить санкции, поставляет технологическую продукцию, которая используется для изготовления оружия, активно покупает российские энергоносители и синхронно голосует с Россией в ООН.

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Після зміни адміністрації США, запровадження нових мит і переформатування підходів до союзників, почала змінюватися і позиція Китаю щодо Європи. Яскравий приклад — останнє голосування в ООН: Росія і США виступили проти резолюції по Україні, а Китай утримався і розкритикував США за ігнорування ролі ЄС у мирному процесі.

З економічної точки зору Китай значно більше зацікавлений у співпраці з ЄС, ніж з Росією. Обсяги взаємної торгівлі неспівмірні. В умовах тарифної війни, яку нині розпалюють США, Пекін уже зараз шукає нові ринки збуту. І розвинені країни Європи тут значно привабливіші за умовну Росію чи держави третього світу. Водночас у самої Європи накопичився цілий перелік питань до Китаю. Одне з головних стосується його підтримки російської агресії. Ця тема вже стала ключовою у політичних переговорах з Пекіном.

Очевидно, що так званий "мирний план Китаю", оприлюднений кілька років тому, не є жодним планом. Це набір загальних фраз, які не передбачають жодної конкретики і жодних зобов’язань. Основна його мета — сподобатись адміністрації Джо Байдена і лідерам ЄС, які тоді координували свої дії щодо Китаю зі США.

Але зміна американської політики із поверненням до влади Трампа спричинила зростання очікувань від Китаю. Дональд Трамп на форумі в Давосі заявив прямо: "Китай може зробити більше". Рівно те саме сьогодні каже і Європа, яка остаточно усвідомила екзистенційну природу цієї війни. Адже гарантії безпеки для України — це гарантії безпеки для всього континенту.

9 травня Сі Цзіньпін відвідає Росію. Китай має достатньо важелів впливу на здатність Росії вести війну, і саме від того, як він ними скористається, залежатиме дуже багато. Зокрема — з якими союзниками Китай увійде в тарифну війну зі США. Китай точно може зробити більше.