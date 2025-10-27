Китай и США не заинтересованы в падении России: Пекарь объяснил намерения Трампа относительно мирового порядка

Ключевым противником США в XXI веке является Китай. Именно Поднебесная смогла бросить вызов Соединенным Штатам, и они перестают быть мировым гегемоном. Но в этом противостоянии у Америки и Китая есть общие интересы: они не заинтересованы в падении России, зато желают ослабления Европы.

О том, почему зашатался мировой порядок и какую роль играет Украина в его сохранении, рассказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и Львовской бизнес-школы УКУ, общественный деятель и предприниматель Валерий Пекар в эксклюзивном интервью каналу "Орестократия".

По его словам, и США и Китай заинтересованы в том, чтобы не дать России коллапсировать. Но у каждого из обоих государств есть свои цели и свои интересы.

Почему мировой порядок начал разрушаться

После Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки стали самой мощной страной в мире и весь мировой порядок защищал США от того, чтобы кто-то мог бросить им вызов.

"В конце концов это сделал Советский союз, но он распался, после чего США стали мировым гегемоном", – объясняет эксперт.

По его словам, вся американская политика была сконцентрирована на том, чтобы никакая другая страна не смогла вырасти до того уровня, чтобы бросить вызов США.

"Но весь мировой порядок не сработал. Китай смог, если не догнать Америку экономически, то по крайней мере догнать технологически и бросить вызов Соединенным Штатам. Это означает, что мировой порядок больше не работает, не выполняет свою основную функцию", – говорит Валерий Пекарь.

И теперь мы видим стремительный переход от мира, в котором правят договоренности, альянсы и правила, к миру, в котором есть только центры силы и слабые страны, которые вынуждены подчиняться им.

"А в таком мире, чем меньше центров силы, тем лучше", – отмечает Пекарь.

Именно поэтому ни США, ни Китай не заинтересованы в том, чтобы Европа была отдельным центром силы.

Так же они не заинтересованы в падении России, хотя каждая из этих двух стран имеет на это свои причины.

Почему Китай не заинтересован в падении РФ

"Китай питается российскими ресурсами. Это не справедливый союз. Китай Россию, по сути, умаляет, принуждает и раздевает, я бы сказал грабит, одновременно поддерживая ее на минимальном уровне устойчивости, для того, чтобы она могла продолжать войну", – объясняет эксперт.

По его словам, Китаю это нужно для того, чтобы таким образом ослаблять и Америку, и Европу, давить на них.

"То есть это такой таран, которым Китай "чужими руками жар заграбастает", чужими руками пытается достичь своих целей в китайско-европейской и китайско-американской политике", – говорит Пекарь.

Почему США не заинтересованы в падении России

США заинтересованы в том, чтобы не дать России упасть в коллапс, потому что если она коллапсирует, "то Китай все забирает", объясняет эксперт.

В то же время Соединенные Штаты пытаются ослабить Европу, чтобы не дать ей стать "центром силы".

"И Украина сейчас выглядит таким досадным препятствием на пути реализации ключевых задач американской политики. То есть, пока Украина стоит и борется, Европа не ослабляется, а Россия не усиливается. И эту Украину нужно было бы как-то "раздавить", но это невозможно сделать, потому что американские избиратели поддерживают Украину. Собственно это очерчивает рамки нынешней американской политики: не помогать, не мешать, но пытаться каким-то образом в этом конфликте получить свои собственные интересы", – считает Валерий Пекар.

В то же время по его убеждению, США вряд ли будут оказывать экономическую помощь России в случае коллапса ее экономики.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению Валерия Пекаря, Украина способна победить даже без американской помощи, если будет придерживаться собственной стратегии и защищать свои национальные интересы. Это может произойти в результате инновационности, "Коалиции решительных" и слабости российской экономики, которая в какой-то момент может лопнуть.

