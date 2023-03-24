Ключевым словом в визите Си Цзиньпина в Москву было его заверение в первый же день переговоров, что россияне в марте 2024 г. обязательно проголосуют за путина. Если не знать контекста, то можно подумать, что из Китая приехала команда политтехнологов для работы на выборах в РФ. Но контекст известен и гораздо шире, чем хочется сторонам переговоров, старательно скрывавших их содержание от мира.

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Си Цзиньпин сказал это через три дня после выдачи МУС ордера на арест путина. Вряд ли ордер было совсем неожиданностью для Пекина. Нечто такое в Пекине ждали, но не могли уже знать всех деталей и сроков. Не могли, так как глава Госдепа США Энтони Блинкен не приехал в Пекин 5 февраля из-за шаров-разведчиков, сбитых над США и Канадой. Блинкен отменил визит, несмотря на то, что Пекин вяло пытался замять инцидент, и оправдывался, что это метеорологические шары и китайцам просто интересно знать, какой будет погода в Северной Америке.

Встреча была важна и для США, и для КНР, но в итоге они решили, что могут обойтись без неё. Блинкен должен был лететь не для того, чтобы обсудить торговлю чаем и джинсами. Предметом встречи должно было стать завершение обсуждения темы – как США и КНР совместно угомонить и обустроить РФ. Так как встреча не состоялась то это означает одно – стороны намерены решать проблему обустройства РФ по отдельности, а не совместно.

История со сбитыми шарами была зондажом США, насколько можно доверять Китаю, и показала, что доверять нельзя. Поэтому Вашингтон последовал пословице "Лучше с умным потерять, чем с дураком найти" и отменил визит, а в Пекине стали активно готовить поездку Си Цзиньпина в Москву, для чего отправили Ван И в Европу и РФ.

Американцы могли бы снисходительно отнестись к тому, что китайцы шпионят за ними таким древним способом, но не могут согласиться с тем, что те хотят присоединить к КНР половину РФ. США хотят изменить социум РФ методами деколонизации и деимперализации, а не помогать расширению площади китайского авторитаризма, в котором снова проснулся империализм. Из-за этого США и КНР разошлись, так и не начав сотрудничество в святом деле обустройства "россии" и каждый пошёл своим путём

Одним из шагов в этом направлении стала выдача МУС 17 марта ордера на арест путина. Это инициатива европейцев. США из протокола МУС вышли и настаивают на создании спецтрибунала по аналогии с Нюрнбергским для спецво и рашистов. Лавров вовремя провёл 17 марта в Москве собрание 90 персон, которое назвал международным съездом русофилов, любителей буквы зет и кувалды. Это как откровения Львовой-Беловой и путина о детях из Украины. В Чехии девять её граждан уже осуждены за поддержку и оправдание нападения РФ на Украину, и один из них сел на девять месяцев. Лавров подогнал новых клиентов для судов в странах ЕС.

После ордера МУС поддержка рашизма это уже не только оправдание факта нападения РФ на Украину, но и оправдание похищения россиянами детей, бомбардировок и далее по списку вплоть до отрубания в 2014 г. кистей рук украинским военнопленным за татуировку "Слава Украине!".

В этом аспекте значение решения МУС только начало раскрываться – Бразилия и ЮАР заявили, что арестуют путина, если увидят на своей территории. Решение МУС приводит в чувства индифферентные политикумы тех стран мира, где рассуждают как Орбан, который говорит: российско-украинская война – это война двух славянских наций и поэтому венграм она безразлична. Орбан не прав минимум дважды – это война демократии с автократией, к тому же русские не нация, а интернациональная банда.

Не менее важен и другой аспект. Решение МУС означает: переговоры с режимом путина для Европы и других подписантов протокола МУС стали невозможными. Такую же позицию займут США и те члены Рамштайнской коалиции, которые не участники протокола МУС. Слова Медведева о ракетном ударе по Гааге и возбуждение в РФ уголовных дел против судий МУС сделали их окончательно невозможными.

Медведев может позволить себе говорить такое, ему терять нечего. На нём и так "висят" вторжение в Грузию в 2008 г. и гибель самолёта с правительством Польши в 2010 г. Теперь он попал ещё и под статьи о терроризме. С такой биографией входной билет в "прекрасную россию будущего" ему не выпросят ни навалисты, ни главный эховец Венедиктов.

Это решение МУС также означает, в Европе поставили крест на затянувшихся разговорах о транзите власти профессора Соловья, генерала СВР и прочих "хороших русских", и на их уверениях, что РФ надо сохранить и нельзя расформировывать. На "прекрасной россии" тоже поставили крест, когда выяснили, что Фонд борьбы с коррупцией Навального брал деньги с олигархов за то, чтобы он не вносил их в санкционные списки или удалил оттуда.

"Хорошие русские" почти политические трупы для Запада и для реабилитации у них есть узкий лаг времени до начала наступления ВСУ. Если они смогут до этого удалить путина из кремля хоть шарфиком, хоть табакеркой и запустить транзит, то с ними будут разговаривать уважительно. Если не успеют, то их ценность приблизится к нулю. Но они этого не сделают, поскольку им и так хорошо, и они понимают, что визит Си Цзиньпина открывает перед ними новое окно возможностей, и что с грозящим наступлением ВСУ не всё однозначно.

Как полушутя говорит израильский политтехнолог Шейтельман, если хотите завести в Кнессет пророссийскую партию, её лидер должен сфотографировался с путиным. Проверено многократно. В 2019 г. Медведчук это сделал и проголосовали за его новенькое ОПЗЖ, а не за Оппоблок Новинского. Додон сфотографировался с путиным, и в Молдове проголосовали за социалистов, а не коммунистов. Янукович, угощающий в 2004 г. путина в Киеве леденцом из кармана, – это вообще хрестоматия.

Теперь, когда Пекин показал, что он намерен зайти надолго и всерьёз в РФ, то для россиян таким волшебным свойством будет обладать Си Цзиньпин. Причём с подачи самого путина, которому обещал победу на выборах. Если перед выборами Си Цзиньпин сфотографируется с Зюгановым, Медведевым, Патрушевым или Навальным, то можно не сомневаться, кого в РФ выберут президентом. Фото с Си будет просто необходимо россиянам, если путин в начале 2024 г. умрёт, вопреки прогнозу профессора Соловья и его источников, обещавшим в конце февраля: путин ляжет в середине марта на серьёзную операцию и после неё будет какое-то время не дееспособен. Источники упорно продолжают обманывать профессора.

Так как "хорошие русские" слушают Шейтельман, а в марте 2024 г. украинские танки вряд ли будут стоять у стен кремля, то они тоже подумывают о развороте на восток вслед за путиным. "Хорошим русским" не принципиально с кем "обустраивать россию", с Китаем или с Западом. Как не обустраивают, всё равно получается КПСС.

После решения МУС переговоры с путиным возможны только о "зелёном коридоре" для самолёта с ним из Москвы в Гаагу. Но не только "хорошим русским" очевидно, что не всё однозначно с наступлением ВСУ, о чём в разных аспектах уже сказали три человека.

Президент Чехии Пётр Павел сказал 19 марта газете "Речь Посполита": "Если Украина решит начать большое контрнаступление, и оно потерпит неудачу, получить средства на следующее будет крайне сложно". В этот же день посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский сказал телеканалу LCI: "Итак, или Украина защитит себя, или, если нет, то мы будем вынуждены вступить в этот конфликт, потому что наши главные ценности, которые были основой нашей цивилизации, нашей культуры будут в опасности. Поэтому у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт". Сказано всё это было за день до визита Си и адресовано ему тоже.

Из Кремля сразу раздался вой – Польша хочет напасть на РФ, а путин 21 марта грустно произнёс, стоя возле Си Цзиньпина, – НАТО хочет воевать до последнего украинца. Он явно забыл, что по данным разведки украинцы уже закончились, так как Шойгу докладывал: на фронте в радиоперехватах слышна только английская, польская и изредка итальянская речь. Черту подвёл 22 марта Джон Кирби, сообщив, Московия может начать новое наступление в ближайшее время на нескольких направлениях.

В Пекине, следуя правилу всех империй "Помогай слабому против сильного", из всего этого могли сделать только один вывод: пока украинские, польские и эстонские танки не въехали в РФ давать оружие ей нецелесообразно. Иначе московиты забуреют, перестанут замечать Китай и опять начнут говорить о двухполярном мире, где есть только они и США. В Пекине также поняли, что всё это надолго, и именно надолго их устраивает.

Китай не готов к резкому обострению ситуации. РФ так глубоко заглотила его крючок, что не соскочит, а её обустройство лишь часть его большого плана обустройства всего мира, для чего ему самому надо много оружия и нового. РФ пока поживёт и так, послушней будет, тем более, что у неё вторая в мире армия.

Планы Китая несложно понять, если обратить внимание на две вещи. Первая, на карте исторических земель Китая, недавно вновь там опубликованной, в их числе не только Сибирь и Дальний Восток, но также Сахалин, Курилы, север Вьетнама и Филиппин. При этом Китай строит военно-морскую базу в Камбодже, давит на Лаос и Мьянму партизанскими отрядами, ведёт гибридную войну на Шри Ланке и содержит военно-морскую базу в Джибути в Африке у входа в Красное море. Его аппетиты больше, чем нарисовано на карте.

Не удивительно, что Филиппины в 2021 г. решили: им срочно нужны военные корабли и заказали их в Корее. Сейчас подписали договор об обороне с США и выделяют им четыре военно-морские базы. Премьер Японии Фумио Кисида приехал 21 марта в Киев именно из-за визита Си Цзиньпина в Москву – вынуть Курилы из КНР будет сложнее, чем из РФ. Так что, визит Си в Москву имел действительно всемирно-историческое значение.

В Пекине давно и логично ожидали такой реакции, поэтому ещё с марта 2022 г. постоянно говорят о недопустимости создания военных союзов. Этот пункт есть и в "мирном плане" для Украины. Китай выглядит как бандит-верзила, возмущённый, что другие объединяют усилия для отпора ему. Москва в ультиматумах 17 декабря 2021 г. тоже требовала, чтобы страны экс-варшавского договора и Балтии немедленно вышли из НАТО, и она будет с каждой из них по отдельности проводить "воспитательную беседу" танками и ракетами. Это тот второй момент в риторике Пекина, который раскрывает его политику.

Пекин понимает, нравится или не нравится, но обломать рога китайскому империализму готовы многие. Причём с применением ядерного оружия из-за наличия его у КНР и слуха о многочисленности империалистов, который Пекин сам создал. Рельеф и география КНР тоже благоприятны для его применения. Поэтому он и запретил Москве махать ядерной дубиной.

Изучая опыт девяти лет российско-украинской войны, в Пекине пришли к выводу, что и в его случае сначала будут экономические санкции. Китай для них более уязвим, чем РФ, так как его экономика не только больше ориентирована на экспорт, но ещё и сильно зависит от импорта сырья. Особенно нефти. Если ввоз нефти прекратится, то следующий съезд КПК пройдёт в глубоком подполье.

Поэтому ЦК КПК два года пытается переориентировать производство на внутренний рынок, а не на экспорт, но получается так себе. Попытку заменить австралийских уголь российским Москва в 2022 г. провалила настолько, что Пекин снял все запреты на ввоз угля из Австралии. Поэтому Си Цзиньпин подписал так мало экономических соглашений, когда был в Москве. Не верят китайцы, что московиты их выполнят и тем более в срок.

За нефтью в декабре 2022 г. к Саудитам пришлось ехать лично Си Цзиньпину и просить увеличить поставки. Саудиты ответили: хотим, чтобы иранские дроны не бомбили наши нефтехранилища от имени йеменских хуситов. Попробую, сказал Си и вызвал на 14 февраля в Пекин президента Ирана, где сообщил ему: проси, что хочешь, в разумных пределах, но прекрати кошмарить Саудитов, мне нужна их нефть, много, и твоя тоже, кстати. Мы даже у Малайзии на 37% увеличили закупку. А что московиты, спросил перс. Они в качестве жеста доброй воли снизили добычу на 25% и возят медленно, ответил Си. Надо расширить транзит её в Китай по Каспию через Иран, поможешь? Можно, ответил тот и назвал сумму китайских инвестиций в Иран. После этого Саудиты и Иран заявили 10 марта, что восстановят через два месяца дипотношения, если ничего не помешает и Китай выплатит сколько обещал.

Китайские коммунисты, готовясь к санкциям и войне, логично делают запасы нефти, угля и других ресурсов. Проблема в том, что подводные лодки, корабли, самолёт и ракеты с баз в Корее, Тайване и на Филиппинах могут затруднить или перекрыть подвоз нефти и других ресурсов в Китай. Заодно и вывоз его продукции. Останется лишь один условно надёжный источник – РФ. Условно, так как там надо построить много инфраструктуры и те города миллионники, о которых в августе 2021 г. говорил Шойгу, как приложение к экономике Китая. Если доверить это самой РФ, то будет как со строительством коммунизма. Поэтому братское участие в строительстве китайцев и северных корейцев неизбежно.

Но Пу на встрече с Си пока согласия на такие объёмы китайской помощи не дал. Не дал, несмотря на то, что Си обещал оставить его президентом. Пока Китай не обустроит восток РФ для него рискованно входить в резкую конфронтацию с Тайванем, США и другими. Но ВСУ, если наступление или серия наступлений летом пройдут успешно, сделают Пу более сговорчивым. Поэтому помогать сейчас оружием РФ не в интересах Пекина.

Если это не поможет, то Си может обратиться к совсем "плохим русским", но не таким публичным как Гиркин, с просьбой запустить транзит. "Хорошие русские" тоже подойдут. Они даже удобней, так как усыпят бдительность США и Европы. Си Цзиньпин гарантирует фото рядом с собой лидеру той группировки, которая запустит транзит власти и примет его условия. Торг, разумеется, уместен, но не приветствуется. Украина правильно не назначает посла в Китае, чтобы не отзывать вскоре, как из Ирана.