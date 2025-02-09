Ким Чен Ын снова публично поддержал РФ и назвал войну против Украины 'справедливой'

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын в очередной раз публично поддержал вооруженную агрессию России против Украины. Главарь КНДР заверил, что его армия и народ будут поддерживать и поощрять "справедливое дело российской армии".

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Также диктатор считает, что путинские войска на территории Украины "защищают российский суверенитет". Об этом пишут северокорейские пропагандистские СМИ.

Диктатор цинично заявил, что КНДР всегда отстаивала и будет отстаивать "международную справедливость и безопасность". В этом контексте Ким выдал, что его режим будет "поддерживать и поощрять справедливое дело российской армии и народа по защите своего суверенитета". Кроме того, он в очередной раз похвастался договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией.

В привычной для себя манере главарь КНДР обвинил Соединенные Штаты в "трагедии кровопролития". При этом он добавил, что политика Северной Кореи является "самой справедливой".

По словам диктатора, именно Вашингтон якобы способствует затяжной войне и пожаловался, что США пытаются нанести стратегический удар по России.

"США находятся в центре закулисья военной машины, которая разжигает трагическую ситуацию в Украине, которая длится уже три года, поскольку США, одержимые дикими амбициями по установлению однополярной гегемонии, присваивают себе имя разрушителя глобального мира и стабильности", – выдал диктатор.

Напомним, в Северной Корее заявили, что ее ядерное оружие "не является разменной монетой" – оно предназначено для боевого использования. Соответственно, КНДР не только продолжит развитие своего ядерного арсенала, но и готова использовать его "против любых попыток ее врагов" вторгнуться на Север.

Ранее сообщалось, что северокорейские баллистические ракеты, которые российские террористы применяют для ударов по Украине, были модернизированы. В частности, последние ракеты, полученные РФ от КНДР, были гораздо точнее выпущенных за последний год.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году Северная Корея начнет производить беспилотники, разработанные совместно с Россией. Пхеньян и Москва заключили соглашение о сотрудничестве в области беспилотных технологий.

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