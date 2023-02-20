''Киев вошел в мое сердце'': Байден напомнил, как шесть раз приезжал в Украину в статусе вице-президента

Президент США Джо Байден на совместном выступлении в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским напомнил, что бывал в Украине шесть раз как вице-президент США. "Киев вошел в мое сердце", – отметил лидер Соединенных Штатов.

Видео дня

"Я приезжал в Киев шесть раз как вице-президент и один как президент. Когда я впервые сюда приехал, будучи вице-президентом, дальше в 2014 году, после Революции Достоинства я приезжал три раза. Снова я приехал в 2015 году, и тогда я имел возможность обратиться в Верховную Раду и говорить о развитии мощной демократии", – напомнил Байден.

"В 2017 году перед тем, как покинуть должность вице-президента, я снова приехал. Я знал, что я еще приеду, но хотел приехать в Киев до того, как будет приведен к присяге нового президента", – заметил Джо Байден.

Американский президент также отметил стойкость народа Украины в противостоянии агрессору. Он объявил о предоставлении дополнительного пакета помощи на полмиллиарда долларов. Пакет будет включать в себя дополнительное военное оборудование, боеприпасы и антитанковое оружие, заявил Байден. Он также объявил, что на этой неделе США введут новые санкции против России.

"Через год Киев стоит. Украина стоит. Демократия стоит", – сказал Байден. – "Американцы с вами, и мир с вами".

"Путин думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что продержится дольше, чем мы. Не думаю, что он до сих пор так считает", – добавил он.