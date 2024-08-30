Киев разрывает линию засекреченной телефонной связи с Москвой: решение правительства

В пятницу, 30 августа, Кабинет министров Украины прекратил работу линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой. Соглашение, согласно которому оно существовало, Украина и Россия заключили еще в 1998 году.

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Об этом сообщил в Telegram постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Постановление №156 "О заключении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации об организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой" от 16.02.1998 размещается на сайте ВРУ.

"Прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством РФ по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой, совершенной в Москве 27.02.1998", – написал Мельничук.

Напомним, накануне в комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержали принятие в первом чтении правительственного законопроекта о "Национальном кэшбеке". Он предполагает возврат украинцам денег за приобретение отечественных товаров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине запретили использовать программы, созданные в России и других странах, против которых были введены санкции. Запрет также распространяется на разработки, созданные подсанкционными компаниями или компаниями, принадлежащими гражданам подсанкционных стран.

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