Киев готов к переговорам с Москвой на нейтральной площадке до наступления зимы, – Украина в ОБСЕ

Украина готова провести переговоры с Россией на нейтральной площадке ещё до начала зимы, однако для этого Москва должна продемонстрировать реальную готовность прекратить войну. Пока же все сигналы из Кремля свидетельствуют об отсутствии стремления к подлинному диалогу.

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Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Ростислав Палагусинец во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в среду, 1 июля. По словам украинского дипломата, дальнейший диалог зависит прежде всего от позиции РФ.

Украина подтвердила готовность к переговорам

Палагусинец подчеркнул, что Украина последовательно выступает за всеобъемлющий, справедливый и прочный мир и остается открытой для переговорного процесса.

"Мы готовы провести переговоры с Россией на нейтральной площадке до этой зимы. Теперь очередь за Россией продемонстрировать, действительно ли она заинтересована в прекращении своей агрессивной войны", — сказал дипломат.

В то же время он подчеркнул, что на данный момент действия и заявления Москвы не свидетельствуют о готовности к содержательному диалогу.

Мирный процесс без Украины обречен

Во время выступления украинский дипломат также упомянул так называемый "дух Анкориджа", на который периодически ссылается российская сторона.

По словам Палагусинца, любые попытки вести переговоры о будущем Украины без ее участия не могут увенчаться успехом.

"Любой мирный процесс, исключающий Украину, обречен на провал. Он останется лишь риторикой, оторванной от реальности", — подчеркнул представитель Украины.

Москва продолжает выдвигать неприемлемые требования

По словам дипломата, Россия не отказалась от требований, которые фактически означают капитуляцию Украины.

В частности, Москва по-прежнему настаивает на выводе украинских войск с территории Донецкой и Луганской областей.

Палагусинец подчеркнул, что такой сценарий нельзя считать компромиссом, ведь он открыл бы российской армии возможность для дальнейшего наступления.

Он также повторил позицию Украины, что кратчайший путь к миру остается неизменным: Россия должна прекратить агрессию и вывести свои войска с международно признанной территории Украины. До этого момента Украина будет и впредь реализовывать свое право на самооборону в соответствии с международным правом.

Украина сообщила ОБСЕ о масштабах российских атак

Отдельно украинский дипломат проинформировал членов ОБСЕ о масштабах российских атак за последнее время.

По его словам, только за неделю — с 21 по 27 июня — Россия применила против Украины около 1400 ударных беспилотников, почти 1500 управляемых авиабомб и 19 ракет различных типов.

В результате этих атак погибли 19 мирных жителей, ещё 111 человек получили ранения, среди них — пятеро детей.

Палагусинец также сообщил, что весной этого года украинская сторона зафиксировала применение Россией более двух десятков видов вооружения и взрывных устройств, использование которых запрещено или ограничено международным гуманитарным правом.

По его словам, эти материалы будут переданы государствам-участникам ОБСЕ и Центру по предотвращению конфликтов для дальнейшего рассмотрения.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова к встречам и содержательным переговорам, однако, по его словам, Кремль продолжает делать ставку на дальнейшую военную агрессию. Об этом он заявил на пресс-конференции в Ирландии, откуда президент досрочно возвращается из-за новых разведывательных данных о подготовке российского нападения.

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