Washington Post снова заговорила голосом кремля: якобы США предупреждают Украину о решающем моменте и разделе территории.

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Ніколи такого не було, і ось знову: американська WP з любовʼю і в деталях сіє зраду про вашингтонську "втому від України". А все для того, щоб пояснити, що Київ має здати Бахмут, а потім домовлятися з кремлем про розподіл України. Простежте за "красотою гри".

Адміністрація Байдена дедалі чіткіше заявляє українській владі: у війні настає вирішальний момент, ЗСУ мають забезпечити максимальні успіхи на полі бою, доки отримують високі обсяги західної допомоги.

Останній військовий пакет дає найкращі шанси переломити навесні хід конфлікту. У майбутньому ситуація може й не бути настільки ж благополучною: деякі республіканці налаштовані на скорочення підтримки України, та й Європа може знизити темпи забезпечення зброєю."Ми будемо і далі їм пояснювати, що не здатні робити абсолютно все протягом невизначеного часу", – анонімний високопосадовець американського уряду.

Далі – вишенька на торті:

– Між США і Києвом намітилися деякі розбіжності щодо ведення бойових дій. ЗСУ витрачають великі ресурси на захист міста Бахмут. Але американські військові аналітики вважають нереалістичним намір одночасно утримувати Бахмут і розпочинати великий весняний контрнаступ для повернення більш важливої, з точки зору США, території, пише газета. Читай – Донбас треба здати.

– Американська розвідка вважає, що українській армії поки що не під силу звільнення добре укріпленого Кримського півострова. Подібні розбіжності між можливостями та бажаннями України породили в Європі побоювання, що війна може тривати нескінченно.

– І фіналочка: співробітники Байдена намагаються робити все, щоб Україна найближчим часом зуміла відвоювати якомога більше території, а потім змогла почати з РФ переговори, підсумовує WP.

Ну-ну. Ця публікація збігається з баченням деяких політиків в оточенні Байдена, але суперечить генеральній логіці, сповідуваній президентом США.

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