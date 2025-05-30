Близкий помощник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявлял, что верит на слово российскому диктатору Владимиру Путину, что он хочет пошлины. Относительно этих его заявлений специальный представитель главы Белого дома Кит Келлог посоветовал Уиткоффу проводить переговоры не только с Путиным, но и с европейскими лидерами.

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Об этом Кэллог заявил 30 мая в интервью ABC News. Он посоветовал своему коллеге перед тем, как делать выводы, пообщаться с политиками европейских стран.

Келлог сказал, что Уиткоффу сначала стоит поговорить о Путине с лидерами Франции, Германии и Великобритании, которые живут в ситуации войны в Украине и чувствуют опасность для своих стран.

"Я бы посоветовал Стиву поговорить с канцлером Германии Мерцом, президентом Франции Макроном, премьер-министром Великобритании Стармером. Они видят мир немного иначе. Они живут в этой ситуации, а это сложная ситуация. И они думают, что находятся в опасности", – заявил Келлог.

Он рассказал, что накануне интервью финский посол рассказал ему об опасениях в стране относительно возможной агрессии РФ.

"Я только вчера виделся с финским послом, мы вместе обедали. И россияне наращивают силы на их границе. А у Финляндии самая длинная граница с Россией, и они обеспокоены. Да, Финляндия чувствует угрозу", – подытожил спецпосланник.

Напомним, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявлял, что полное прекращение огня в войне РФ против Украины возможно "за пару недель". В то же время он выразил доверие российскому диктатору Владимиру Путину в его "добросовестности".

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин отказался обсуждать мирный план из 22 пунктов, составленный США при участии Украины и Европы. Из-за этого спецпредставитель президента США Стив Уиткофф отменил запланированную поездку в Москву.

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