'Каждую секунду ты думаешь только об этом': Яна Зинкевич с трибуны парламента откровенно рассказала, что чувствуют люди, которым нужно обезболивание

Народная депутат из фракции "Европейская Солидарность", медик-доброволец, основательница батальона "Госпитальеры", ветеранка Яна Зинкевич с трибуны Верховной Рады призвала поддержать законопроект о медицинском каннабисе.

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Она откровенно рассказала, что чувствуют тысячи людей, которым нужно обезболивание.

"Я, ветеран боевых действий, хочу поговорить с вами о важном законе, законе о каннабисе. Сейчас он чрезвычайно актуален. Я выступаю перед вами как человек с инвалидностью, как человек, который получил четыре контузии, как человек, который на войне получил десять черепно-мозговых травм при столкновении с другим боевым транспортом. Как человек, который сейчас сломал даже на коляске две ноги. Каждый день я страдаю от боли, от боли страшной и нетерпимой, от боли, от которой хочется плакать", – сказала Яна.

"Каждый день в нашей стране таких людей страдают десятки и сотни тысяч. Они получили ПТСР, боевые или гражданские травмы. Нам нужно понимать, что от нашего решения зависит судьба этих людей, нуждающихся в обезболивании. Потому что когда ты живешь с таким – каждую секунду ты думаешь только об этом", – говорит ветеранка.

"Я преодолеваю себя, работая в наших рядах, работая за Украину, делая свой батальон "Госпитальеры". Но каждая секунда дается мне очень тяжело. И потому я от себя, от наших пациентов, от наших друзей, которых большое количество, к сожалению уже более полутора миллионов ветеранов – прошу вас проголосовать за этот закон", – призвала Зинкевич.

"Да, он сейчас немного неидеальный, но я как член комитета здравоохранения обязательно помогу, чтобы их учли. Поэтому моя просьба, просьба пациентов сегодня – поддержать этот закон", – призвала Яна Зинкевич.

В январе этого года Яна Зинкевич стала одной из героинь специального проекта "Защищая Украину" на платформе Государственного департамента США ShareAmerica.

Представляя ее историю, Посольство США в Украине написало твит: "мужественные украинские граждане вносят чрезвычайный вклад в защиту свободы своей страны перед лицом российской агрессии. Вашему вниманию вдохновляющая история Яны Зинкевич о служении, жертвенности и спасении жизней".

"В 2014 году, когда Россия незаконно ворвалась в Украину, включая части Донбасса, Яна Зинкевич была старшеклассницей, которая планировала стать врачом. Она хотела внести свой вклад в помощь своей осажденной стране. После окончания учебы поступила в Добровольческий украинский корпус на Донбассе, где отвечала за оказание медицинской помощи.В зонах боевых действий работало ограниченное количество медиков."Некому было лечить раненых", - сказала она The New Yorker. "Я понимала, что должна что-то сделать". . Лозунг батальона – "Ради каждой жизни".

Группа поначалу была небольшой, из нескольких волонтеров и одной машины. В последние девять лет батальон стабильно рос. Зинкевич возглавила более 200 эвакуаций, прежде чем пострадала в автомобильной аварии 2015 года. Она продолжает учить волонтеров, как обращаться с ранеными.

ВВС включила Яну Зинкевич в список 100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин 2022 года. Яна Зинкевич награждена орденом "За заслуги".