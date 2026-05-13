'Каждая форма давления работает': Зеленский заявил, что Украина не отказывается от дипломатии, но продолжит дальнобойные удары по РФ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите "Бухарестская девятка" и заявил, что Украина продолжает дипломатические усилия для завершения войны, но не будет прекращать дальнобойные удары по территории РФ.

Заявление он сделал во время выступления перед союзниками в среду, 13 мая. Зеленский подчеркнул, что санкционное давление и военные возможности Украины дают результат. По его словам, Киев также поддерживает постоянный контакт с Соединенными Штатами по завершению войны.

Во время выступления Зеленский заявил, что дипломатические переговоры должны сопровождаться другими инструментами воздействия на Россию. Он подчеркнул, что санкции и украинские дальнобойные способности уже работают.

"Мы не отказываемся от дипломатических усилий и надеемся, что давление на Россию вместе с переговорами в различных форматах поможет установить мир. Санкции работают, наши дальнобойные способности работают, и каждая форма давления работает", – сказал президент.

Отдельно Зеленский упомянул о контактах с США.По его словам, Украина ожидает, что тема завершения войны будет затронута во время пребывания президента Соединенных Штатов в Китае.

Поддержка союзников

Президент также призвал партнеров усилить поддержку украинской противовоздушной обороны. Он отметил, что одним из ключевых механизмов сейчас остается программа PURL, которая позволяет закупать антибаллистические ракеты.

"Но, пожалуйста, не забывайте, что самые эффективные инструменты – это те, которые могут физически остановить россиян", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Европа пока не имеет достаточного производства антибаллистических ракет, поэтому Украине нужны быстрые решения для закупки такого вооружения.

"Это особенно касается программы PURL, которая дает нам возможность здесь и сейчас, пока Европа еще не имеет достаточного производства антибаллистических ракет, покупать такие ракеты. Пожалуйста, поддерживайте PURL. Это критически важно", – заявил президент.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Румынию, где проходит саммит стран "Бухарестской девятки" с участием государств Северной Европы.

В рамках мероприятия запланированы ключевые встречи, посвященные безопасности и оборонному сотрудничеству. Отдельное внимание во время визита уделено пакету поддержки на 90 млрд евро, открытию переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС и подготовке к предстоящему саммиту НАТО.

