'Категорически против': в России сделали заявление о введении западных военных в Украину и роли Европы в мирных переговорах

Страна-агрессорка Россия против размещения западных войск на территории Украины и неважно, с какой миссией они там будут размещены. Также РФ не поддерживает роль Европейского Союза в будущих мирных переговорах.

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Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на слова замглавы российского Министерства иностранных дел Александра Грушко.

"Роль Евросоюза в предстоящих переговорах по Украине исключена", – заявил замглавы МИД Грушко.

Он добавил, что сейчас нет предпосылок для "возможного прорыва в отношениях с Европой".

"Россия категорически негативно относится к перспективе появления европейских войск в Украине, какой бы роли они там ни были", – подчеркнул замглавы МИД Грушко.

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде прошла встреча представителей России и США. Переговоры проводились с участием делегаций обеих стран, а также саудовских чиновников, в общей сложности они продолжались около пяти часов. Как утверждают представители делегации РФ, стороны договорились о сотрудничестве.

Как сообщал OBOZ.UA, встреча представителей в Саудовской Аравии должна стать начальным этапом перед встречей президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина также еще одним шагом к улучшению отношений между странами.

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