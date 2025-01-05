Канцлер Австрии объявил об отставке: какая причина

Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что подает в отставку с должности. Он отметил, что парламент не смог сформировать правящую коалицию, в переговоры между партиями прекращены.

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Об этом господин Негаммер сообщил в соцсети Х. Канцлер также добавил, что покинет пост лидера партии.

"В ближайшие несколько дней я уйду с должности федерального канцлера, а также лидера Австрийской Народной партии и буду содействовать упорядоченному переходу. Этот процесс особенно важен для меня, поскольку я всегда выступал за стабильность в нашей стране и партии", – отметил господин Негаммер.

Политик объяснил, что переговоры между Австрийской Народной партией (АНП) и Социал-демократической партией Австрии (СДПА) не принесли результата.

"Мы долго и честно договаривались, но сейчас договоренность с СДПА по существенным вопросам невозможна", - подчеркнул Негаммер. Он не уточнил, в каких вопросах есть разногласия.

Но, по словам канцлера, "АНП останется верна своим обещаниям" и "не согласится на меры, которые вредят бизнесу или льготам, а также на новые налоги".

"Поэтому мы прекратили переговоры с СДПА и не будем их продолжать", – подытожил Негаммер.

За сутки до этого канцлер заявил, что АНП хочет "осуществить политические реформы, необходимые для укрепления страны", также "ввести последовательную политику предоставления убежища" беженцам и мигрантам, и "снять бремя с тех, кто ежедневно ходит на работу" – в последнем есть подразумевают налоги.

"Мы готовы нести политическую ответственность, но ведь не любой ценой", - подчеркивал господин Негаммер.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре прошлого года на выборах в парламент Австрии победу одержала ультраправая "Партия свободы" во главе с бывшим главой МВД страны Гербертом Киклем. Его политическая сила получила 29,2% голосов.

Австрийская Народная партия получила 26,5% голосов, а Социал-демократическая партия Австрии получила 21%.

Хотя между АНП и СДПА мало общего, эти партии сразу заявили об образовании коалиции, чтобы не вступать в союз с ультраправой АПС, лидер которой кичится пророссийскими взглядами.

Так, Герберт Кикль неоднократно повторял кремлевские нарративы о войне в Украине, выступал против поддержки Украины и отмены санкций в отношении РФ.

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