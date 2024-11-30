Канада могла бы финансировать производство оружия для ВСУ и возглавить процесс конфискации российских активов, – Порошенко на CBC

Петр Порошенко в интервью телеканалу CBC сказал, что Канада могла бы финансировать производство украинского вооружения для нужд ВСУ. По мнению Порошенко, это существенно ускорило бы поставки необходимых средств на фронт. Он поблагодарил канадский народ и официальную Оттаву за поддержку Украины, которая продолжается с начала российской агрессии против нашего государства в 2014 году.

Видео дня

"Я очень хорошо знаю всех премьер-министров Канады, с которыми работал, начиная со Стива Харпера. Он был первым мировым лидером, предоставившим нам в июле 2014 года первую порцию военной поддержки. Это была зимняя форма, которой у нас не было. Вторым был Тони Эбботт из Австралии, а третьими были Обама и Джо Байден. Поэтому мы очень ценим поддержку Канады, канадского народа, правительства и парламента", – напомнил Порошенко.

Мы сейчас очень рады получить зенитные ракеты от Канады. Это важно. Мы также приветствуем инициативу по подготовке украинских войск. Это беспроигрышная ситуация, когда Канада получает передовой опыт современной войны, а украинские солдаты имеют возможность работать с уникальным оборудованием. Это братство по оружию, которое, безусловно, полезно и для Украины, и для Канады", – считает Порошенко.

"У нас есть несколько проектов, и я предложил их нашим канадским партнерам. К примеру, проект, когда канадское правительство и канадские компании принимают участие в ВПК Украины. Во-первых, это было бы быстрее. Во-вторых, это будет дешевле. И в третьих, это будет немедленное тестирование на поле боя. В конце концов это будет экономия денег для канадских налогоплательщиков и предоставление новых технологий канадским производителям. Так что у нас есть полный пакет для обсуждения с канадцами", – сказал Порошенко.

Он также напомнил о необходимости выделения 0,25% ВВП государств-союзников для финансирования сектора безопасности и обороны Украины. "Это инвестиции в глобальный мир и безопасность", - убежден Порошенко.

"Мы рассчитываем на Канаду, потому что в следующем году Канада будет возглавлять группу G7. Это дает нам уникальную возможность совершить значительный прогресс. Во-вторых, мы рассчитываем, что Канада будет лидером западного мира по конфискации замороженных российских активов, потому что это активы, которые украдены во всем мире. Этот инструмент дает уникальную возможность финансировать Украину, чтобы остановить путина", – убежден пятый Президент.

Ранее Петр Порошенко во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Канаде призвал членов Альянса дать Украине приглашение. Он подчеркнул – это будет правильным ответом пути на эскалацию.