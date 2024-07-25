Камала Харрис официально заявила, что будет баллотироваться в президенты США, и показала первое видео своей предвыборной кампании

Вице-президент США Камала Харрис 25 июля официально заявила, что примет участие в выборах президента Соединенных Штатов, которые состоятся в ноябре 2024 года.

Видео дня

Соответствующее заявление Харрис обнародовала в соцсети X. Она также показала первое видео своей предвыборной кампании.

"Меня зовут Камала Харрис, и я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", – написала политик.

Предвыборное видео Харрис сосредоточено на призыве к "свободе", в то время как в нем прямо критикуются юридические проблемы ее оппонента, 45-го президента США Дональда Трампа.

В ролике использовано его фото.

"На этих выборах перед каждым стоит вопрос: в какой стране мы хотим жить? Есть некоторые люди, считающие, что мы должны быть страной хаоса. Страха. Ненависти", – говорит Харрис при появлении изображений Трампа и его возможного вице-президента Джей Ди Венса.

"Но мы выбираем что-то другое; мы выбираем свободу", – говорится в видео.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 июля президент Джо Байден заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в США в 2024 году. В то же время он призвал демократов выдвинуть вместо него Камалу Харрис.

Согласно недавним опросам, у Харрис шансы победить выше, чем были у Байдена, и разница между ней и Трампом находится в пределах погрешности. Причем это только первые результаты после того, как вона ступила на избирательную дистанцию.

За первые сутки Харрис собрала $100 млн на предвыборную кампанию. Это стало самой большой суммой, собранной за 24 часа, в истории президентства США.

Ожидается, что 10 сентября состоятся первые дебаты между Харрис и Трампом, их проведет телеканал ABC News.

Сенатор от Аризоны Марк Келли, претендующий на должность вице-президента в команде Харрис, раскритиковал Трампа и кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Венса за пророссийскую позицию в отношении Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!