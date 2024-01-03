Бывший российский депутат Марк Фейгин предложил мордору альтернативный и в то же время защищённый (то есть безопасный для участников) онлайн-вариант выборов президента рф. Поскольку же расколотая и глупая жалкая российская, извините за слово, оппозиция этот призыв коллективно проигнорировала и шансы на то, что она его поддержит, минимальны, вмешаться должна Цивилизация.

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Этим выборам по-фейгински Запад должен предоставить максимально возможную поддержку, в том числе рекламную. Последствием такой рекламы должна стать ситуация, когда всем будет полностью понятно, что информация о том, как принять участие в этом процессе, общедоступна, по крайней мере, сопоставимо с информацией об официальных выборах путина путиным, и ресурс для этого у Цивилизации, конечно, есть.

Поскольку же во многих демократических странах минимальный процент тех, кто должен проголосовать, законодательно не установлен, именно степень информированности будет иметь значение: не то, сколько захотели принять участие, а то, сколько реально знали о такой возможности.

Если мордор тоже попытается на своих ресурсах такое сделать — пусть делает: все его выборы всё равно будут иметь меньшую легитимность, потому что разрешат избираться в пятый раз, а на выборах альтернативных это следует запретить.

Ну а чтобы нечто подобное не устроили конкуренты-"оппозиционеры", не пользующиеся ресурсом мордорского государства, тут уже будет иметь значение именно количество информированных, то есть единство Запада, который будет давать информацию только об одной-единственной альтернативе выборам официальным.

Таким образом, россия изберёт одновременно двух президентов, но мир — кроме северной кореи, ирана и Венгрии (ещё, возможно, Китая) — поддержит только того из них, кто не пуйло.

Ему соответственно и будут предоставлять финансовые, медийные и прочие ресурсы и возможности, он будет назначать послов, а также представителей в ООН и её структурах, а Цивилизация уже будет решать, с кем из них и когда иметь дело.

Это будет значительно больше, чем аналог Тихановской. Запад должен создать в россии искусственное управляемое двоевластие.