Как в Еврокомиссии оценивают прогресс Украины в разных областях: работы для вступления в ЕС еще много. Инфографика

Европейская комиссия, несмотря на вызовы полномасштабной войны с Россией, продолжает тщательно отслеживать достижение Украиной целей, поставленных ЕС для получения права на вступление в Союз. Внушительный прогресс отмечен в сфере таможенного союза, международной безопасности и отношений, а также энергетики, однако в большинстве отраслей нам есть над чем усердно работать в будущем.

Видео дня

Инфографику опубликовал нардеп Богдан Яременко на своем Facebook. В таблице приводят соответствующие характеристики еще девяти государств, которые претендуют на вступление в ЕС – Турция, Молдова, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Грузия, Косово, Албания, Сербия и Черногория.

Отметим, что низкий бал по ряду направлений вовсе не отличает Украину как "отстающего ученика": большинство перечисленных государств имеют схожие упущения. Впрочем, для переговоров на вступление нашей страны в ЕС вряд ли будут соответствующие "скидки".

"Мы не уникальны, но это значит, что и при переговорах требования будут такими же, как и к другим, и на объяснениях, что "у нас сейчас война" далеко не уедешь", – с грустной иронией отметил Яременко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по словам президента Зеленского, Украина выполнила72% задач, поставленных Евросоюзом. Поэтому переговоры о получении членства целесообразно уже начать.

"Наша цель абсолютно четкая – начало переговоров о членстве Украины в ЕС. И я верю, что и ЕС уже в этом году будет готов к переговорам", – сказал он во время брифинга по итогам саммита Украина – ЕС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!