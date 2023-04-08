Если полвека назад говорилось о так называемой пинг-понговой дипломатии, когда США и КНР налаживали свои отношения сначала через соревнования по пинг-понгу, то сейчас уже можно говорить о ФуКонговой дипломатии, имея в виду то, как посол КНР в ЕС Фу Конг (Фу Цун) фактически опроверг всё, о чём говорили на своей встрече путин и главный китаец Си, благодаря каковому опровержению можно надеяться на определённое сближение КНР с Западом.

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И здесь очень может дополнительно помочь небезызвестный Будапештский меморандум, который подписали с Украиной, в частности, США и Великая Британия, а Китай не подписал, но присоединился на уровне гарантий в заявлении своего правительства. (Если верить специалистам, особенно текст этого меморандума ценен в своём украиноязычном варианте, дающем возможность Украине продвигать наиболее сильную позицию.)

Проблема гарантий Украине актуализировалась буквально на днях, когда не только из Венгрии (тот самый, кстати, Будапешт!), но также из Германии и даже из США пошли сигналы относительно сомнений в целесообразности скорейшего принятия Украины в НАТО.

Раз так, то до такого принятия будапештские подписанты должны дать Украине гарантии свои собственные — на случай применения против неё: оружия "конвенционального", ядерного тактического или ядерного стратегического, подробно расписав, что в каждом их этих случаев будет делать каждая из этих стран, выполняя свои будапештские обязательства.

Такая конкретизация уже данных нам общих гарантий со стороны US, UK и Китая позволит этим странам не только доказать, что их подпись и слово значат больше, чем у россии, но также и сблизить отношения между собой!

Ведь хоть и через Украину, но у них при предоставлении таких гарантий получается одновременно и некое подобие военного союза между ними самими — опосредованного, но всё равно союза! Два "основных" участника антикитайского AUKUSa — США и Великая Британия (то есть весь военный блок за исключением Австралии) окажутся подписавшими вместе с КНР конкретные военные обязательства перед Украиной! Украина тогда становится как бы мостиком между AUKUSом и Китаем — это круче и прочнее пинг-понга! Так недалёко и до совместного решения проблемы Тайваня! Всё — в лучших китайских традициях: опосредованный дополнительный смысл постепенно становится основным!

Пересчитываю восклицательные знаки и думаю, а не переборщил ли. Нет, ничего не преувеличиваю. Украина сегодня — это действительно шанс для их всех сближения. И прекрасный для этого повод. Ну а нам совместные гарантии Запада и Востока пришлись бы очень кстати. В некотором смысле это было бы даже посерьёзнее "консенсусного" НАТО (где всё чаще банкует, по сути, Венгрия).

Нашим дипломатам есть над чем работать.