Воюющая Украина переживает едва ли не самый сложный период 10-летней российско-украинской войны. Предвыборная борьба в США и конфликт между правительством и президентом Польши, которые всячески использует путинская Россия, привели к угрожающему финансовому состоянию в нашей стране.

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За таких обставин мусимо провести секвестр несвоєчасних видатків і врешті решт ухвалити непопулярний БЮДЖЕТ ВІЙНИ.

Серед першочергових рішень: радикальне скорочення коштів на утримання системи державної та місцевої влади. Для прикладу візьмемо статтю про бюджетні видатки на підтримку діяльності парламенських партій України.

Нагадаю, що фінансування партій було започатковано з 2016 році й передбачило фінансування із бюджету парламентських партій, а з 2022 року ще й партій, які на виборах подали 2% виборчий барʼєр. У цей список входили й нині ЗАБОРОНЕНІ партія Шарія та Опозиційний блок. Якби не підтримки громадою моєї ПЕТИЦІЇ в 2019 році, то й вони б закликали путіна "звільнити Україну" за гроші українців щонайменше 3 роки.

Отож за результатами розгляду моєї Петиції Президент запропонував, а Верховна Рада підтримала зміни до законодавства і скоротила ВДВІЧІ бюджетну підтримку парламентських партій ("Слуга народу", ЄС, ОПЗЖ, "Батьківщина" і "Голос") та скасувала фінансування партій, які набрали більш як 2%. Таким чином за період з 2016 до 2021 роки на партійний піар було витрачено 2 МІЛЬЯРДИ 894 МІЛЬЙОНИ гривень платників податків.

З 24 лютого 2022 року вже стало очевидним для всіх, що платити бюджетні кошти небідних партіям в умовах ВОЄННОГО СТАНУ - це не нахабство, а маразм! Як виявилося всім, окрім Верховної Ради?! Тож попри наші заклики скасувати бюджетне фінансування партійної діяльності на час ВІЙНИ, депутати ВСІХ фракцій ДРУЖНЬО і ОДНОГОЛОСНО виділили собі за період із 2022 року до сьогодні ще 1 МІЛЬЯРД 462 МІЛЬЙОНИ гривень українців!

Нагадую, що в бюджеті на 2024 рік передбачено 840 МІЛЬЙОНІВ на партійну рекламу тих політиків, хто й так щедро фінансується за свою роботу у Верховній Раді. Вперше утримання парламенту на 2024 рік буде коштувати нам більш як 3 МІЛЬЯРДИ (3 108 221 тисяча грн.), із яких зарплати, окремі депутатські виплати, кошти на житло і відрядження та більш як МІЛЬЙОН гривень для кожного депутата на річну роботу його помічників. Натомість рівень довіри до Верховної Ради та до ВСІХ керівників парламентських партій МІЗЕРНИЙ, а рівень недовіри ледь не НАЙБІЛЬШИЙ з поміж інших політиків.

Саме тому, пропоную підтримати мою Петицію про СКАСУВАННЯ бюджетного ФІНАНСУВАННЯ парламентських ПАРТІЙ на час ВІЙНИ, а 1,5 МІЛЬЯРДИ ГРИВЕНЬ, які вони планують отримати в 2024-2025 роках, невідкладно направити на підтримку ЗСУ!

П.С. Проголосувати можна за посиланням.