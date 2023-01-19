'Как он смеет сравнивать?' США и Израиль осудили слова Лаврова о Холокосте

В США раскритиковали одиозного главу российского МИД Сергея Лаврова за то, что он сравнил международную изоляцию России с убийством евреев в Европе во время Холокоста. Лавров пожаловался, что США стали организующей силой коалиции, поддерживающей Украину.

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В свою очередь в Вашингтоне его слова были встречены резким осуждением. На скандальное высказывание Лаврова ответил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби, сообщает "Голос Америки".

По его словам, заявления Лаврова звучат абсурдно. Кирби также добавил, что на такие высказывание российского чиновника не стоит реагировать.

Кирбки подчеркнул, что после начала агрессии РФ против Украины в 2014 году, а также полномасштабного вторжения в 2022, заявления Лаврова о том, что якобы россияне являются жертвами – бессмысленны. Спикер Совета нацбезопасности США назвал сравнение с Холокостом "бредовым" и "нелепым".

"Наша первая реакция – как он смеет сравнивать что-либо с Холокостом! Что-либо, не говоря уже о войне, которую они развязали! Это почти настолько абсурдно, что на это не стоит реагировать", – сказал Кирби.

В то же время Израиль также осудил высказывания Лаврова на европейскую историю и на европейское настоящее. Там отметили, что именно Россия сейчас представляет в Европе самую большую угрозу миру и процветанию на континенте.

"Любое сравнение или сопоставление текущих событий с гитлеровским планом окончательного решения по истреблению еврейского народа искажает историческую правду, оскверняет память погибших и выживших и должно быть решительно отвергнуто", – заявил МИД Израиля.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чья страна убивает украинцев и бомбит мирные города, цинично сравнил западные страны с диктатором нацистской Германии Адольфом Гитлером. При этом он соврал, что якобы против России развязали войну.

Ранее сообщалось, что циничное заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который попытался сравнить отношение Запада к россиянам с отношением нацистской Германии к евреям, вызвало возмущение в Европейском еврейском конгрессе. Организация подчеркнула, что представитель Кремля искажает исторические факты и должен извиниться.

Как писал OBOZREVATEL, для внутренней аудитории глава МИД России Сергей Лавров активно продвигает тезис, будто бы в войне в Украине виноват Запад. Недавно "дипломат" сказал: все якобы началось с введения против РФ первых санкций в 2014 году. О причине этих санкций Лавров, конечно же, умолчал.

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