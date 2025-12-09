Вирішив розібратися що там за дорога на Буковель в Бюджеті закладена. І як її туди засунули.

Якщо чесно, то мені здається тут вийшла певна невідповідність дійсності.

Давайте одразу зазначу - я абсолютно проти будь-якого фінансування будівництва доріг під час війни і виступаю за те, що ці видатки мають бути ретельно обгрунтовані тільки в прифронтових регіонах.

Але, щодо "дороги на Буковель на 9 млрд грн" - пішов шукати це в Бюджеті і … не знайшов цьому підтвердження.

▪️По-перше, на початку 2025 року Рада ухвалила так звану "реформу ПІПів" (була структурним маяком МВФ), і всі окремі об’єкти/дороги тепер обирає Стратегічна інвестиційна Рада при Кабміні. Якщо відверто, то ця СтратРада - теж саме що і КМУ, але то окрема історія. Просто в Бюджеті це не закладається.

▪️По-друге, за останній час (принаймні з моменту як Roksolana Pidlasa очолила Комітет ) законом про бюджет Рада не виділяє гроші на окремі об’єкти, тим паче окремі дороги. В бюджеті 2026 року теж немає рядків чи текстових статей, які виділяють гроші на дороги в Буковелі чи десь в іншому місці.

Є один рядок - розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування – на 12,6 млрд грн. В 2025 році так само.

Цей рядок, я до речі хотів зменшити і перекинути гроші на армію, але то окрема історія.

Звідки, мені здається, пішов скандал?

Були 2 тендери:

▪️ Перший, 2,37 млрд грн – капітальний ремонт дороги Т-09-06 Івано-Франківськ-Надвірна на ділянці км 43+750 – км 66+563, Івано-Франківська область (тендер завершений, але гроші на нього з державного бюджету не виділялись).

▪️ Ще 33 млн грн – проектування дороги від с. Бистриця до с. Яблуниця Івано-Франківської області (за ТЕО в майбутньому ця дорога може коштувати 6,57 млрд грн, якщо хтось виділить на неї гроші. Поки не виділяли).

Ми полізли на всяк випадок в розподілі Уряду (постанова №174) на 2025 рік є кошти на дороги в Івано-Франківській області (всю область), але на загальну суму 294 млн грн і Рада за це не голосувала (очевидно).

Ще є кошти, які виділяються з Резервного фонду на дороги.

Але вони виділяються на ремонт зруйнованих (пошкоджених) автомобільних доріг загального користування державного значення, які використовуються для потреб Збройних Сил України і це чітко пишеться в постанові. Буде дивно тут побачити Буковель.

Коротше, я не знайшов підтвердження поки 9 млрд на дорогу туди. Дивна документація ТЕО в тому другому тендері. Думаю вона і стала причиною скандалу. Але це до ДержБюджету 2026 не має відношення.

В цілому, навіть якщо б були у Уряду такі плани, то цікаво звідки вони гроші візьмуть на таке (9 млрд з 12-ти, це якось дуже багато і звучить нереалістично).

Якщо раптом хтось побачить додаткові підтвердження - то напишіть пліз у коментарях.

P.S. Нагадаю, що за Бюджет я голосував червоною кнопкою - там багато інших вад і зауважень.