Якби глава Чечні надумав почепити всі "свої заслужені нагороди", то йому довелося б завісити брязкальцями навіть дупу. Здавалося б, куди далі... але ж тут раптом пішло по другому колу: виявилося, що "дон" не тільки найвідважніший віртуальний боєць, але й мудрий науковець.

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Кадиров тупо косплеїть (тобто копіює) Сталіна, який вдавав із себе "найгеніальнішого полководця всіх часів і народів" та "корифея усіх наук". Так у гірських правителів проявляється нарцисизм з шизофренією в анамнезі.

Друг бункерного Міхаіл Ковальчук нагородив Кадирова медаллю ім. Курчатова, - батька радянської ядерної бомби. Це одна із найважливіших нагород Росакадемії наук - "за внесок у розвиток ядерної фізики". Але дон - не тільки ні бум-бум про ядерний синтез, у нього взагалі не помічено ознак будь-якої реальної вищої освіти. Всю свою юність він провів в горах з автоматом, а потім одразу очолив Чечню. Мовчу, про вже про якусь наукову діяльність.

Віднині перед керівниками інших галузевих академій відкривається перспектива підтюпцем всунути марнославному "правителю" якусь відомчу медальку, або й розстаратися на звання члена-кореспондента академії наук. Вже очевидно, що наука - обслуга небожителів і працює головою винятково для того, щоб задовольнити чергового вискочку.

Нарцисизм в останній стадії - це маніакальна спроба Кадирова самоствердитися на тлі невдоволення чеченських кланів його політикою.

Рік тому він отримав звання генерал-лейтенанта, півроку тому став генерал-полковником. Циклічно він уже може претендувати на генерала армії.

Нещодавно він сам себе нагородив "героєм Чечні" №1, отримав відзнаку як правозахисник, а парламент нарік "батьком народу". Це на додачу до всіх тих зірочок "героїв", що спустилися з кремлівського неба.

Такою ось нехитрою логікою Кадиров намагається доказати всім місцевим кланам, що альтернативи йому немає. Він - "батько народу", і син його з бункерним на короткій нозі, і ось вже з Курчатовим в одному ряду... Іншими словами, це його "ядерна" стратегія на утримання влади в республіці за будь-яких сценаріїв. Та, про всяк випадок, у цей непевний час глава Чечні зміцнює свою приватну армію. У момент послаблення Москви, вона знадобиться.

Намагався знайти інші логічні варіанти, яким боком безнадійно хворого на самолюбство Кадирова можна привʼязати до Курчатова. Ну хіба що вмінням видавати чуже за своє. Адже Курчатов де-факто відтворив уранову бомбу, таємницю якої радянські спецслужби вкрали у США. Лідер Чечні теж полюбляє усі форми мародерства, рейдерства та плагіату, тому з цього погляду він дійсно заслуговує на відзнаку.

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