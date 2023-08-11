Кабмин решил ликвидировать Офис Уполномоченного по вопросам пропавших без вести

Кабинет Министров Украины решил ликвидировать Офис уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, который, в частности, занимался обменом тел павших военнослужащих. Уполномоченный Олег Котенко был приглашен на работу в Министерство внутренних дел, однако он отказался от новой должности.

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Постановление о расформировании Офиса будет официально обнародовано на днях. Эту информацию подтвердил в комментарии hromadske сам Котенко.

Журналистка "Цензор.НЕТ" Татьяна Николаенко, со ссылкой на источники, сообщила в Facebook, что полномочия Уполномоченного будут частично переданы:

– МВД – розыск пропавших и Реестр;

– ГУР МО – возвращение тел погибших;

– МО Украины – деятельность поисковых групп.

Николаенко выразила опасение, что ликвидация Офиса угрожает выплатам семьям пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Напомним, ранее Кабмин разблокировал выплаты военнослужащим по новым правилам. Речь идет об увеличении выплат срочникам, курсантам и инструкторам. А дополнительные 30-100 тыс. грн будут получать те военные, которые непосредственно участвуют в защите Украины от российских оккупантов. Теперь все военные, имеющие право на выплаты, получат деньги сразу за 2 месяца – за июнь и июль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин заплатил почти полмиллиона гривен за подарочные наручные часы. На циферблате и задней крышке этих часов должны размещаться изображения малого Государственного герба Украины и надпись "От премьер-министра Украины", а футляр для них будет особенным.

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