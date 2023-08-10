Военным в Украине установили новые выплаты: раскрыт полный текст постановления Кабмина. Документ

В Украине через месяц после принятия соответствующего закона наконец разблокированы выплаты военнослужащим по новым правилам. Речь идет об увеличении выплат срочникам, курсантам и инструкторам. А дополнительные 30-100 тыс. грн будут получать те военные, которые непосредственно участвуют в защите Украины от российских оккупантов.

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Текст соответствующего постановления Кабинета министров от 9 августа опубликовал нардеп Алексей Гончаренко (полный текст документа – на этой странице ниже). На сайте правительства документ по состоянию на утро 10 августа отсутствует.

Этим постановлением правительство полноценно запустило в работу нормы уже принятого закона, ведь без его разъяснений документ не мог заработать. Теперь же все военные, имеющие право на выплаты, получат деньги сразу за 2 месяца – за июнь и июль.

Выплаты 30-100 тыс. грн военным – кто получит

В постановлении указывается, что дополнительное вознаграждение в 30 тыс. грн пропорционально в расчете на месяц выплачивается:

военнослужащим, которые выполняют боевые или специальные задачи в период принятия мер по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства;

в период принятия мер по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства; лицам рядового и начальницкого состава ГСНС, лицам начальницкого состава управления специальных операций НАБУ и полицейским.

Тем из них, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях (или обеспечивает "меры по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии" непосредственно в районах боевых действий и временно оккупированных районах) размер выплаты увеличивают до 100 тыс. грн пропорционально времени участия в таких действиях. Также до 100 тыс. на тех же условиях выплачивается лицам рядового и начальницкого состава территориальных (межрегиональных) военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы.

Всем указанным выше категориям, которые выполняют боевые или специальные задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск, штаба тактической группы, командования и штаба военной части размер вознаграждения может быть увеличен до 50 тыс. грн. Эта выплата также рассчитывает пропорционально времени выполнения задач. Речь идет об управлении боевыми операциями, которые происходят непосредственно на линии столкновения.

Кроме того, порядок выплат предусматривает, что доплаты срочникам составят 6 тыс. грн. При этом они могут по желанию мобилизоваться. Курсантам будут доплачивать по 2,35 тыс. грн. Инструкторам – от 15 до 30 тыс. грн.

Доплаты военным в 2023 году – полный текст постановления Кабмина

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мобилизованные, признанные военнообязанными и пополнившие ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) или других воинских формирований, получают статус военнослужащих. Их зарплаты зависят от ряда факторов.

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