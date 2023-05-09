Генри Киссинджеру сейчас 99,95 года, а 27 мая ему исполнится ровно 100. Он занимал одновременно должности госсекретаря Соединённых Штатов и советника президента по вопросам национальной безопасности, причём обе эти должности у него были во времена двух президентов — Никсона и Форда.

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Он никогда не являлся ни талантливым дипломатом, ни выдающимся, поскольку был и остаётся дипломатом просто гениальным — как, например, Талейран. Даже неповторимый Бжезинский — и то был по уровню ниже.

Будучи реальным основоположником политики международной разрядки (наравне с Вилли Брандтом), Киссинджер практически лично сделал, в частности, невозможное — сдружил США с Китаем и помирил с ссср. При этом Китай благодаря его стараниям стал для американцев ближе советского союза — даже говорили о некоем совместном американо-китайском противостоянии советскому режиму.

В этом смысле для него за последние 50 лет ничего не изменилось: он и сейчас рассматривает именно КНР как посредника в отношениях с россией, а не наоборот. Благодаря (в том числе) мощнейшему влиянию Киссинджера на сегодняшний американский двухпартийный политикум Китай и сегодня — при всех сложностях его отношений с США — всё же для Главной страны мира политически значительно ближе, чем мордор.

Сейчас КНР заняла "советское" место одного из политико-экономических полюсов мира, и, чтоб додавить оркостан, очень желательны именно совместные усилия американцев и китайцев. Их возможное антироссийское единство стало бы колоссальной поддержкой Украине и всей Цивилизации.

Именно эту линию сейчас гнёт нестареющий мудрый Киссинджер. И вот уже китайцы в очередной раз снова разворачиваются на 180 градусов, намекая США о согласии договориваться. Пусть договариваются — нам это сейчас исключительно на пользу.

Так что не надо ругать Великого Генри за "не те" мирные предложения. Дедушка знает, что делает: то, что некоторым молодым комментаторам кажется маразмом старичка, на самом деле — его […]надцатая интеллектуальная молодость и она же зрелость. Ему виднее, как соблазнять хитрых (но никогда ни разу не гениальных) китайцев. Пусть подружатся. А потом уже все вместе пойдём по конкретике.

Для современных политиков Киссинджер — как живой Кейнс на кружке начинающих экономистов-неокейнсианцев. Юноши, не учите дедушку кашлять.