'К миру нужно принуждать Россию, а не Украину': Зеленский провел заседание Ставки после российского обстрела. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 7 марта провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Поводом стал новый массированный воздушный удар по Украине.

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Об этом глава государства рассказал в традиционном обращении в страну по итогам дня, 7 марта. Президент отметил, что проведение подобных заседаний уже стало практикой.

"Был детальный анализ сегодняшнего российского удара и применения нашей ПВО. Обычно после массированных атак мы делаем такие разборы боевых операций – мы обнаруживаем слабые места, а также получаем заслуживающий распространения опыт. Сегодня были все необходимые доклады по этому поводу", – рассказал президент.

По его словам, сейчас "особое внимание уделяется эффективности применения нашей противовоздушной обороны".

Всего за минувшие сутки россияне использовали более 260 средств воздушного нападения для этого удара. Это крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны.

"Сегодня этот удар России по нашей энергосистеме, по нашим гражданским объектам произошел так обыденно для России, так подло и цинично, как и всегда, как будто вообще нет никаких попыток Украины и мира закончить эту войну. Украина готова к миру как можно быстрее: мы предложили конкретные шаги. Но реальность доказывают, что именно Россию нужно принуждать к миру – к остановке войны, к реальной дипломатии, к обеспечению безопасности и к надежному, продолжительному миру", – подчеркнул президент.

По словам украинского лидера, нашим военным удалось ответить на удар оккупантов максимально профессионально.

"Как и всегда, удар отражали комплексно. В частности, применяли истребительную авиацию - F-16 и французские "Миражи", которые сегодня проявили себя очень хорошо. Хочу отметить всех наших пилотов истребителей, наших вертолетчиков Сил обороны Украины, наши подразделения РЭБ и мобильные огневые группы нашей армии, и отдельно – подразделения 160-й зенитной ракетной Одесской бригады, 208-й зенитной ракетной Херсонской бригады и 540-й зенитной ракетной Львовской бригады", – отметил президент.

Владимир Зеленский добавил, что сейчас министр обороны Украины Умеров находится "фактически в непрерывной командировке" – из-за прекращения американской помощи нужно договориться о новых поступлениях боеприпасов. Противовоздушная оборона – это "первый приоритет", подчеркнул он.

"За эту неделю мы значительно увеличили поддержку в Европе. И по линии ЕС, и от отдельных стран. Есть особенно сильное решение от Норвегии по финансированию нашей устойчивости – уровень анонсированной помощи в этом году увеличен до 7,7 млрд долларов, и большая часть будет направлена на производство оружия в Украине. Это очень поможет", – отметил украинский лидер.

Также он добавил, что Нидерланды готовы инвестировать 700 млн. евро в производство дронов в Украине.

"Есть новые решения балтийских друзей относительно поддержки. Есть хорошие договоры безопасности с президентом ЕС Коштой и президентом Еврокомиссии фон дер Ляен. Готовимся к встрече на уровне руководителей генеральных штабов во Франции", – рассказал президент.

На следующей неделе, по его словам, будет очень много работы украинской дипломатии "в Европе, с Америкой и в Саудовской Аравии".

"Мы готовим встречу, чтобы ускорить мир и сделать сильными основы безопасности. Сегодня весь день на разных уровнях продолжается наиболее интенсивная за все время работа с командой президента Трампа – много звонков. Тематика ясна – мир как можно быстрее, безопасность надежнее. Украина настроена максимально конструктивно", – отметил Владимир Зеленский.

Ранее украинский президент предупреждал, что в понедельник отправится в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Саудовской Аравии – перед переговорами с официальными лицами США, которые состоятся позже на следующей неделе.

Также в составе украинской делегации на переговорах с США есть глава ОП Андрей Ермак. Американскую сторону будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в ночь на пятницу, 7 марта, осуществила по Украине пуски ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и ракетоносителей в Черном море. Целью неприятеля стала газовая и энергетическая инфраструктура страны. В частности, были попадания на Тернопольщине, Полтавщине и Харькове.

На Украину летело 67 ракет и 194 дрона. Уничтожены 134 цели, к отражению атаки привлекались F-16 и Mirage-2000. Не все ракеты достигли заданной врагом цели, а десятки БПЛА были утрачены без последствий. Более подробно об этом смотрите здесь.

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