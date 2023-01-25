К годовщине полномасштабного вторжения РФ готовится отдельный пакет санкций, – Порошенко из Брюсселя

В ближайшее время будут введены новые санкции против России. Тема санкций вместе с поставкой вооружения Украине была приоритетной на встречах в штаб-квартире НАТО, Европарламенте и Еврокомиссии.

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Об этом сообщил Петр Порошенко из Брюсселя. Он отметил, что к 24 февраля готовится новый пакет санкций против РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сейчас вы знаете, что готовится пакет санкций к саммиту Украина-ЕС. Большинство из них будут секторальными и персональными. До 24 февраля, к годовщине вторжения будет еще один пакет санкций", - сообщил Порошенко.

"Мы пытались сделать все возможное, чтобы позакрывать любые пути избегания санкций. Увеличить ответственность для нарушающих санкции и сделать очень важные шаги – начиная от золота, чтобы не дать россиянам реализовать свои золотые запасы, хранящиеся на территории России, и заканчивая ядерным топливом. Помешать возможности контрабандной транспортировки российской нефти и сжиженного газа на рынки Индии и Китая. Это конкретный разговор", - сказал – .

"Цель – вдвое снизить российский экспорт. Был 580 млрд, должно быть 290, не более. Сочетание двух факторов – увеличения мощности Вооруженных Сил и жесткого санкционного режима – является наиболее эффективным средством остановить войну", – убежден Порошенко.